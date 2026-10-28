Καιρός: Σοβαρές ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις από τις πλημμύρες σε Πήλιο και Σκιάθο

Σοβαρά είναι τα προβλήματα που έχει προκαλέσει η κακοκαιρία σε Πήλιο και Σκιάθο, με τους δρόμους να πλημμυρίζουν και τα νερά να εισχωρούν σε υπόγεια σπιτιών και επιχειρήσεις.

Στη Μαγνησία τα περισσότερα προβλήματα εντοπίστηκαν στο Νότιο Πήλιο, με το χωριό Πλατανιά να «κόβεται» στη μέση καθώς υπερχείλισε το ρέμα και τα ορμητικά νερά που κατέβηκαν από το βουνό μετέτρεψαν τους δρόμους σε ποτάμια. Παράλληλα, η Μηλίνα και το Χόρτο βρέθηκαν στο επίκεντρο της σφοδρής βροχόπτωσης, καθώς χείμαρροι φούσκωσαν, δρόμοι καλύφθηκαν από νερά και φερτά υλικά, ενώ καταγράφηκαν εισροές υδάτων σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους.

Παρότι η ένταση της βροχής έχει υποχωρήσει, η κατάσταση παραμένει δύσκολη σε αρκετά σημεία. Συνεργεία του Δήμου Νοτίου Πηλίου, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν για την απομάκρυνση των υδάτων, τον καθαρισμό του οδικού δικτύου και την αντιμετώπιση των συνεπειών.

Στη Σκιάθο, η ισχυρή βροχόπτωση και οι κατολισθήσεις οδήγησαν στον αποκλεισμό του οδικού δικτύου Σκιάθου-Κουκουναριών, από την περιοχή Ακρόπολη έως τις Κουκουναριές. Ο δρόμος επανήλθε στην κυκλοφορία λίγο μετά τις 18:30, καθώς υποχώρησαν τα φαινόμενα, ενώ οι οδηγοί καλούνται να συνεχίσουν να κινούνται με προσοχή στο οδικό δίκτυο του νησιού.

Πάνω από 100 χιλιοστά βροχής σε Σποράδες και Μαγνησία

Σύμφωνα με το meteo, στη Μαγνησία και τις Σποράδες εκδηλώθηκαν τα υψηλότερα ποσοστά βροχόπτωσης σήμερα.

Συγκεκριμένα, στην Πορταριά Μαγνησίας ο μετεωρολογικός σταθμός κατέγραψε 111,6 χιλιοστά βροχής, ενώ στη Ζαγορά Πηλίου καταγράφηκαν 104,4 χιλιοστά. Η Σκιάθος έλαβε 102,2 χιλιοστά, μέσα σε 24 ώρες, μέχρι και το απόγευμα της Τετάρτης.

Ο Πλατανιάς αντιμέτωπος με ορμητικά νερά

Σύμφωνα με το magnesianews.gr, στον Πλατανιά, η υπερχείλιση τριών χειμάρρων προκάλεσε σοβαρά προβλήματα, με μεγάλες ποσότητες νερού να κατακλύζουν δρόμους και να δυσχεραίνουν την πρόσβαση στον οικισμό και στο λιμανάκι. Κάδοι, κλαδιά και κορμοί παρασύρθηκαν από την ορμή του νερού, αποτυπώνοντας την ένταση του φαινομένου.

Οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στην είσοδο του χωριού, όπου τα συνεργεία προσπαθούν να απομακρύνουν τα εμπόδια και να διευκολύνουν την απορροή των υδάτων. Παράλληλα, καταγράφονται ζημιές σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους, ενώ η πρόσβαση σε ορισμένα σημεία παραμένει δύσκολη.

Απεγκλωβισμοί κατοίκων

Ένας κάτοικος απομακρύνθηκε από το ξενοδοχείο στο οποίο είχε εγκλωβιστεί με τη συνδρομή της ΕΜΑΚ, καθώς είχε τραυματιστεί στο πόδι, ενώ περίπου 50 ακόμη κάτοικοι βρίσκονται αποκομμένοι από το υπόλοιπο χωριό, χωρίς ωστόσο να διατρέχουν κίνδυνο.

Ιδιαίτερη κινητοποίηση χρειάστηκε για την ασφαλή προσέγγιση κατοικίας κοντά στο Χαλόρεμα, όπου ηλικιωμένη γυναίκα βρισκόταν στον επάνω όροφο του σπιτιού της, καθώς τα νερά είχαν πλημμυρίσει την αυλή. Ο γιος της αδυνατούσε να εισέλθει στην κατοικία και ζήτησε βοήθεια. Πυροσβέστες από το κλιμάκιο της Αργαλαστής και εκπρόσωποι της δημοτικής αρχής συνέδραμαν στην προσπάθεια, με τη γυναίκα να εντοπίζεται καλά στην υγεία της.

Η υπερχείλιση του Χαλορέματος προκάλεσε πλημμύρες στη γύρω περιοχή, ενώ αναφέρθηκαν προβλήματα και σε άλλες κατοικίες και σε κατάστημα. Η μεγάλη ποσότητα νερού έχει δημιουργήσει σοβαρές δυσκολίες στην κίνηση μέσα στον οικισμό.

Μήνυμα 112

Προειδοποιητικό μήνυμα από την υπηρεσία 112 της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας έλαβαν το μεσημέρι οι κάτοικοι του Δήμου Νοτίου Πηλίου, μετά από αίτημα του Δημάρχου Μιχάλη Μιτζικού. Με το μήνυμα ζητείται από τους κατοίκους του Πλατανιά να παραμείνουν στο υψηλότερο σημείο του σπιτιού τους, ώστε να μην κινδυνεύσουν από τα ορμητικά νερά που έχουν εισβάλει στο χωριό, από το ρέμα της περιοχής.

Όπως σημειώνει μιλώντας στο gegonota.gr ο κ. Μιτζικός, τα πράγματα στην περιοχή είναι ακόμη χειρότερα από την κακοκαιρία Daniel, με νέες πληροφορίες να αναφέρουν για πλημμυρισμένα σπίτια.

Αποκλεισμένοι οι κάτοικοι στον Κατηγιώργη

Προβλήματα και στον Κατηγιώργη, με τα ορμητικά νερά να καταλήγουν στην παραλία παρασύροντας τα πάντα στο πέρασμά τους. Οι κάτοικοι έχουν κλειστεί στα σπίτια τους και περιμένουν να λήξουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα για να γίνει ο απολογισμός. Επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στην περιοχή κάνει λόγο για φαινόμενα που ξεπερνούν την ένταση του Daniel το 2023, κάτι που αναμένεται να επιβεβαιωθεί μετά την αποτίμηση των ζημιών. Αυτό που επισημαίνουν κάτοικοι της περιοχής είναι την απουσία έργων για την θωράκιση των χωριών από τέτοια φαινόμενα, ενώ έχουν παρέλθει τρία ολόκληρα χρόνια από το χτύπημα του Daniel και του Elias.

Πλημμύρισε η Μηλίνα – Νερά και φερτά υλικά στους δρόμους

Στη Μηλίνα, το νερό κάλυψε τμήματα του οδικού δικτύου, ενώ η θάλασσα έφτασε μέχρι το οδόστρωμα. Από τα ρέματα κατέβηκαν πέτρες, ξύλα και άλλα φερτά υλικά, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Η διέλευση προς το Τρίκερι έγινε αδύνατη σε πλημμυρισμένο σημείο του κεντρικού δρόμου. Την ίδια ώρα, η άνοδος της στάθμης στο ρέμα της περιοχής ενίσχυσε την ανησυχία, καθώς τα νερά δεν μπορούσαν να απομακρυνθούν με ευκολία.

Οι κάτοικοι παρακολουθούν με αγωνία την εξέλιξη της κατάστασης, καθώς η περιοχή έχει βιώσει και στο παρελθόν καταστροφικές πλημμύρες.

Το Χόρτο μετατράπηκε σε ποτάμι

Στο Χόρτο, η έντονη βροχόπτωση μετέτρεψε τον κεντρικό δρόμο σε υδάτινο διάδρομο, με τη ροή να είναι ιδιαίτερα ισχυρή κοντά στη γέφυρα. Νερά εισχώρησαν σε σπίτια και επιχειρήσεις, ενώ πλημμυρικά προβλήματα αναφέρθηκαν και σε αγροτικές εκτάσεις.

Η Πυροσβεστική προχώρησε σε παρεμβάσεις για την άντληση υδάτων από ακίνητα που βρίσκονται κοντά στον δρόμο και στο ρέμα. Οι ισχυροί άνεμοι και η θαλασσοταραχή επιβάρυναν επιπλέον τις συνθήκες στα παραθαλάσσια σημεία.

Ανησυχία για την υδροδότηση – Διακοπές ρεύματος σε οικισμούς

Πέρα από τις πλημμύρες και τις ζημιές, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που προέκυψαν στον Πλατανιά αφορά την ύδρευση. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Νοτίου Πηλίου, Μιχάλη Μιτζικό, δύο γεωτρήσεις που εξυπηρετούν την περιοχή υπέστησαν ζημιές, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για την επάρκεια του πόσιμου νερού.

Ο δήμαρχος εκτίμησε ότι η στάθμη των υδάτων θα υποχωρούσε σταδιακά, επιτρέποντας την αποκατάσταση της πρόσβασης, ενώ υπογράμμισε ότι ο όγκος του νερού ήταν εξαιρετικά μεγάλος και τον συνέκρινε με εκείνον που είχε φέρει η κακοκαιρία Daniel το 2023.

Προβλήματα σημειώθηκαν και στην ηλεκτροδότηση. Στη Συκή, πτώση λεύκας πάνω σε στύλο προκάλεσε διακοπή ρεύματος σε όλο το χωριό, ενώ διακοπή ηλεκτροδότησης αναφέρθηκε και στην Άφησσο, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί εάν οφείλεται στην ίδια αιτία.

Πρόβλημα και στη Μακρινίτσα

Οι συνέπειες της κακοκαιρίας έγιναν αισθητές και στη Μακρινίτσα, όπου νερά από υπερχειλισμένο ρέμα κατέληξαν στον χώρο στάθμευσης του οικισμού. Σύμφωνα με ενημέρωση της αρμόδιας αντιδημαρχίας του Δήμου Βόλου, αυτό ήταν το πρόβλημα που είχε καταγραφεί μέχρι εκείνη τη στιγμή εντός των δημοτικών ορίων.

Η Μαγνησία μετρά τις πληγές της μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας, με τις προσπάθειες των συνεργείων να συνεχίζονται για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και την αντιμετώπιση των ζημιών. Για τους κατοίκους του Νοτίου Πηλίου, οι εικόνες από τις πλημμύρες επαναφέρουν τις μνήμες των καταστροφών προηγούμενων ετών, εντείνοντας την αγωνία για την ασφάλεια των οικισμών και των υποδομών.

Δύσκολες στιγμές για κατοίκους και επαγγελματίες στη Σκιάθο

Για ακόμη μία φορά, η Σκιάθος βρέθηκε αντιμέτωπη με έντονα καιρικά φαινόμενα, που προκάλεσαν αρκετά προβλήματα σε γνωστά σημεία του νησιού.

Όπως αναφέρει το skiathoslife, Τρούλος, Αγία Παρασκευή, Πλατανιάς και Κουκουναριές ήταν από τις περιοχές που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κακοκαιρία που εκδηλώθηκε σήμερα, με ιδιαίτερη ένταση από τις Αχλαδιές και προς τα δυτικά.

Η δυνατή βροχόπτωση δημιούργησε προβλήματα στην κυκλοφορία και σε περιουσίες, φέρνοντας ξανά στην επιφάνεια τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες περιοχές κάθε φορά που σημειώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα.