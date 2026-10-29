Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 29 Οκτωβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου.
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Ελληνική ασπίδα με άμυνα και διπλωματία
Ελεύθερος Τύπος: Ποιοι θα πάρουν το επίδομα των 400 ευρώ
Η Καθημερινή: Την άνοιξη οι επιστροφές μεταναστών στη Ρουάντα
Τα Νέα: Όροι και "κόφτες"
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου.
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