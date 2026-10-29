Ρουβίκωνας: Συνθήματα στο υπουργείο Παιδείας - «Η εγκατάλειψη των σχολείων χτύπησε ταβάνι»

Snapshot Μέλη του Ρουβίκωνα διαμαρτυρήθηκαν έξω από το υπουργείο Παιδείας για την κατάσταση των σχολικών συγκροτημάτων.

Η οργάνωση κατήγγειλε την κατάρρευση των σχολείων, την πτώση σοβάδων και τις διαρροές αερίου που απειλούν μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Ο Ρουβίκωνας κατηγόρησε το κράτος και τις κυβερνήσεις για απαξίωση της δημόσιας παιδείας παρά τις συζητήσεις για αξιολόγηση.

Μέλη του Ρουβίκωνα εισήλθαν στον προαύλιο χώρο του υπουργείου και έγραψαν συνθήματα ενάντια στην εγκατάλειψη των σχολικών μονάδων.

Το σύνθημα που χρησιμοποίησαν ήταν «Η εγκατάλειψη των σχολείων χτύπησε ταβάνι». Snapshot powered by AI

Μέλη του Ρουβίκωνα πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Παιδείας, στο Μαρούσι διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση στα σχολικά συγκροτήματα.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η οργάνωση, η συγκέντρωση έγινε «ενάντια στην κατάρρευση των σχολικών μονάδων: Σχολεία καταρρέουν, σοβάδες πέφτουν, διαρροές αερίου απειλούν μαθητές και εκπαιδευτικούς. Κράτος και κυβερνήσεις απαξιώνουν τη δημόσια παιδεία, ενώ μιλούν για "αξιολόγηση"».

Λίγο αργότερα μέλη της οργάνωσης μπήκαν στον προαύλιο χώρο του υπουργείου και έγραψαν συνθήματα «ενάντια στην επικίνδυνη εγκατάλειψη των σχολικών μονάδων της χώρας».

Η εγκατάλειψη των σχολείων χτύπησε ταβάνι» έγραψαν χαρακτηριστικά.