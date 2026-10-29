Μαρία Ζαφείρη: Αστυνομικός παρασύρθηκε κι αφέθηκε να πεθάνει αβοήθητη στον δρόμο - Ξεκινά η δίκη

Κατηγορούμενοι είναι ένας 27χρονος για ανθρωποκτονία με πρόθεση και παράλειψη βοήθειας, και ένας 63χρονος ψαράς για ανθρωποκτονία από αμέλεια

Μιχάλης Παπαδάκος

Μαρία Ζαφείρη: Αστυνομικός παρασύρθηκε κι αφέθηκε να πεθάνει αβοήθητη στον δρόμο - Ξεκινά η δίκη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ξεκινά στο ΜΟΔ Θεσσαλονίκης η δίκη για τον θάνατο της ανθυπαστυνόμου Μαρίας Ζαφειρίου, που παρασύρθηκε και τραυματίστηκε θανάσιμα τον Απρίλιο του 2025 στη Χαλκιδική.
  • Κατηγορούμενοι είναι ένας 27χρονος για ανθρωποκτονία με πρόθεση και παράλειψη βοήθειας, και ένας 63χρονος ψαράς για ανθρωποκτονία από αμέλεια.
  • Το περιστατικό ξεκίνησε από διαπληκτισμό όταν ο 27χρονος αρνήθηκε να μεταφέρει τραυματία, χτυπώντας τον στο πρόσωπο, ενώ η Ζαφειρίου προσπάθησε να βοηθήσει τον τραυματία.
  • Το ιατροδικαστικό πόρισμα δείχνει ότι ο θάνατος του τραυματία συνδέεται τόσο με το χτύπημα από τον 27χρονο όσο και με την παράσυρσή του από το φορτηγάκι του 63χρονου ψαρά.
  • Μετά τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης, η κατηγορία στον 27χρονο αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία με δόλο.
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Στο ΜΟΔ Θεσσαλονίκης ξεκινά η δίκη για τον θάνατο της ανθυπαστυνόμου Μαρίας Ζαφείρη, η οποία τραυματίστηκε θανάσιμα τον Απρίλιο του 2025, όταν είχε παρασυρθεί από ημιφορτηγό κατά τη διάρκεια περιστατικού στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών - Σάρτης στη Χαλκιδική.

Στο εδώλιο κάθονται ένας 27χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και παράλειψη προσφοράς βοήθειας, καθώς κι ένας 63χρονος ψαράς, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Πώς είχε γίνει το συμβάν

Η 46χρονη, μητέρα τεσσάρων παιδιών, συμμετείχε σε πλήρωμα περιπολικού που κλήθηκε να παρέμβει σε επεισόδιο μεταξύ δύο ανδρών, τα ξημερώματα της 5ης Απριλίου 2025.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ένας 33χρονος είχε μεταβεί για ιατρική βοήθεια μετά από τραυματισμό στο κεφάλι. Κατά τη διαδρομή προς το νοσοκομείο, το όχημα στο οποίο επέβαινε μαζί με άλλα άτομα ακινητοποιήθηκε λόγω έλλειψης καυσίμων.

Οι επιβαίνοντες σταμάτησαν διερχόμενο όχημα που οδηγούσε ο 27χρονος, ο οποίος φέρεται να αρνήθηκε να τους μεταφέρει. Ακολούθησε διαπληκτισμός και, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 27χρονος χτύπησε τον 33χρονο στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα εκείνος να πέσει στο οδόστρωμα.

Στο σημείο έσπευσε περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. με την Μαρία Ζαφείρη κι έναν συνάδελφό της. Η ανθυπαστυνόμος έσπευσε να βοηθήσει τον 33χρονο, ενώ ο συνάδελφός της προσπάθησε να απομακρύνει τους εμπλεκόμενους.

Την ίδια στιγμή, διερχόμενο φορτηγάκι, με οδηγό τον 63χρονο ψαρά, παρέσυρε τον 33χρονο και την αστυνομικό. Ο άνδρας έχασε τη ζωή του, ενώ η 46χρονη υπέστη βαριά τραύματα και διακομίσθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου και κατέληξε μετά από βραχεία νοσηλεία σε ΜΕΘ.

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