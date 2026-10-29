Κορωπί: Απορριματοφόρο μπήκε ανάποδα σε λεωφόρο και προκάλεσε κυκλοφοριακό χάος

Snapshot Απορριμματοφόρα του Δήμου Κρωπίας κινούνται συχνά αντίθετα σε μονόδρομους, προκαλώντας κυκλοφοριακά προβλήματα και επικίνδυνες καταστάσεις.

Στις 28 Οκτωβρίου, απορριμματοφόρο κινήθηκε αντίθετα στην κεντρική λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, δημιουργώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο και αναγκάζοντας άλλους οδηγούς να κάνουν όπισθεν.

Ο οδηγός του απορριμματοφόρου ζήτησε από τους οδηγούς με προτεραιότητα να υποχωρήσουν και προκάλεσε υλικές ζημιές σε πινακίδα σήμανσης και κτίριο φαρμακείου κατά τους ελιγμούς.

Το περιστατικό αναδεικνύει προβλήματα στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των μονοδρομήσεων, καθώς και στον τρόπο οργάνωσης των δρομολογίων αποκομιδής απορριμμάτων στο Κορωπί. Snapshot powered by AI

Δεν είναι λίγες οι φορές που απορριμματοφόρα του Δήμου Κρωπίας κινούνται αντίθετα σε μονόδρομους, δημιουργώντας κυκλοφοριακά προβλήματα και φέρνοντας τους οδηγούς που κινούνται κανονικά αντιμέτωπους με απρόσμενες και επικίνδυνες καταστάσεις. Μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις, όσοι κινούνται κανονικά αναγκάζονται να βάλουν όπισθεν, προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κατάσταση.

Όπως μεταδίδει το mesogianews.gr, ένα ακόμη χαρακτηριστικό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου, όταν οδηγοί που περνούσαν από την κεντρική πλατεία του Κορωπίου βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα απίστευτο σκηνικό. Απορριμματοφόρο του Δήμου κινούνταν αντίθετα στην κεντρική λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί η κυκλοφορία και να δημιουργηθεί κυκλοφοριακό κομφούζιο.

Οι οδηγοί περίμεναν υπομονετικά, προσπαθώντας να καταλάβουν πώς θα ξεπεραστεί το αδιέξοδο. Ωστόσο, αντί να αναζητηθεί μια λύση που θα επέτρεπε την ασφαλή διέλευση όλων των οχημάτων, ο οδηγός του απορριμματοφόρου συνέχισε να κινείται αντίθετα και ζήτησε από τους οδηγούς που είχαν προτεραιότητα βάσει της κανονικής φοράς κυκλοφορίας να κινηθούν με την όπισθεν!

Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο οδηγός επιχείρησε στη συνέχεια να εισέλθει με την όπισθεν στην οδό Παπά, προκειμένου να συνεχιστεί η αποκομιδή των απορριμμάτων.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια των ελιγμών σημειώθηκε και υλική ζημιά, καθώς το απορριμματοφόρο χτύπησε πινακίδα σήμανσης, αλλά και τη γωνία του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται φαρμακείο.

Οι οδηγοί που κινούνταν κανονικά βρέθηκαν ξαφνικά να πρέπει να κάνουν πίσω, όχι επειδή παραβίασαν κάποια σήμανση, αλλά για να διευκολύνουν ένα απορριμματοφόρο που κινούνταν αντίθετα σε μονόδρομο. Και μέσα σε όλη αυτή την παράλογη κατάσταση, λίγο έλειψε να βρεθούν και απολογούμενοι, ενώ προσπαθούσαν απλώς να συνεχίσουν τη διαδρομή τους!

Το περιστατικό αναδεικνύει ένα ευρύτερο ζήτημα που σχετίζεται με τον σχεδιασμό των μονοδρομήσεων στο Κορωπί, την εφαρμογή τους στην πράξη και τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται τα δρομολόγια της αποκομιδής των απορριμμάτων.