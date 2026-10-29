Βούλα: Παράσυρση πεζής από λεωφορείο - Μποτιλιαρισμένη λόγω του συμβάντος η Βουλιαγμένης
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Συναγερμός σήμανε στις Αρχές, καθώς μία γυναίκα παρασύρθηκε από λεωφορείο στην περιοχή της Βούλας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν έλαβε χώρα στη συμβολή της οδού Δερβενακίων με τη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παραλάβει την τραυματισμένη γυναίκα, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις.
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