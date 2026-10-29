Τι είπε ο Δένδιας στον πρώην πρεσβευτή της Γερμανίας που έγινε υφυπουργός Άμυνας

Snapshot Ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε με τον υφυπουργό Άμυνας της Γερμανίας, Γενς Πλέτνερ, παρουσία του Γερμανού πρέσβη στην Αθήνα.

Η συνάντηση έγινε στο Υπουργείο Άμυνας στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διμερούς αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Γερμανίας.

Ο Δένδιας και ο Πλέτνερ συζήτησαν περαιτέρω τρόπους συνεργασίας και αντάλλαξαν απόψεις για διεθνείς και περιφερειακές προκλήσεις ασφαλείας.

Υπάρχει προσωπική φιλία μεταξύ Δένδια και Πλέτνερ από την προηγούμενη θητεία του δεύτερου ως πρέσβη στην Ελλάδα.

Η συνάντηση ακολούθησε πρόσφατη επαφή του Δένδια με τον υπουργό Άμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πίστοριους. Snapshot powered by AI

Ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε με τον υφυπουργό Άμυνας της Γερμανίας, Γενς Πλέτνερ, παρόντος του Γερμανού πρέσβη στην Αθήνα.

Ο ΥΠΕΘΑ ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ φωτογραφίες από τη συνάντηση, η οποία διεξήχθη στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης της διμερούς αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Γερμανίας.

Το μήνυμα Δένδια

«Υποδέχθηκα σήμερα στο Υπουργείο Άμυνας, τον Υφυπουργό Άμυνας της Γερμανίας, κ. Jens Plötner, με τον οποίο μας συνδέει και προσωπική φιλία, από την παρουσία του ως Πρέσβη στην Ελλάδα. Σε συνέχεια και της πρόσφατης συνάντησής μου με τον Υπουργό Άμυνας της Γερμανίας, κ. Boris Pistorius, με τον κ. Υφυπουργό συζητήσαμε περαιτέρω τρόπους ενίσχυσης της διμερούς μας αμυντικής συνεργασίας. Ανταλλάξαμε επίσης απόψεις για τις διεθνείς και περιφερειακές προκλήσεις ασφαλείας».