Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι: 4, 15, 17, 41, 43 και Τζόκερ ο αριθμός 3.

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Ως αποτέλεσμα του αποψινού τζακ ποτ το Τζόκερ θα μοιράσει στους νικητές της πρώτης κατηγορίς της ερχόμενης κλήρωσης τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ!

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.