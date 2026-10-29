Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση  

Newsroom

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι: 4, 15, 17, 41, 43 και Τζόκερ ο αριθμός 3.

Ως αποτέλεσμα του αποψινού τζακ ποτ το Τζόκερ θα μοιράσει στους νικητές της πρώτης κατηγορίς της ερχόμενης κλήρωσης τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ!

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:02ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Πέντε νεκροί από τις καταρρακτώδεις βροχές - 4 παιδιά ανάμεσα τους

22:53ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Βόλο: Νεαρός άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε ερειπωμένο σπίτι στην Νεάπολη

22:44ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

22:35ΚΟΣΜΟΣ

Η «κρουαζιέρα χωρίς τέλος» έγινε εφιάλτης: Πλήρωσαν μια περιουσία και τους εγκατέλειψαν στην Καμπότζη

22:26ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Επιθέσεις των Χούθι σε διυλιστήρια και δύο διεθνή αεροδρόμια

22:17ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία: Ακινητοποιημένα την Παρασκευή (30/10) τα τρένα και ο προαστιακός σιδηρόδρομος

22:08ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ 29/10/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

22:03ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Συνελήφθησαν οι τρεις κλέφτες χαλκού για τη φονική έκρηξη με τους έξι νεκρούς – Πώς γλίτωσε την τελευταία στιγμή το λεωφορείο με τους μαθητές

21:56ΚΟΣΜΟΣ

Ρακούν σφήνωσε το κεφάλι του σε κορμό δέντρου – Επιστρατεύτηκαν πυροσβέστες για να το σώσουν - Βίντεο

21:52LIFESTYLE

Πέθανε ο ηθοποιός Πάτρικ Στιούαρτ, ο «καθηγητής» των X-Men

21:46ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: «Η Ρωσία είναι έτοιμη για πόλεμο με την Ευρώπη»

21:41ΕΛΛΑΔΑ

Ιεράπετρα: Λέμβος με 40 μετανάστες έφτασε σε παραλία πεντάστερου ξενοδοχείου – Στους 141 οι νεοαφιχθέντες

21:29ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος για μητέρα: Ο σύντροφός της τη μαχαίρωσε με ψαλίδι στον λαιμό λίγο πριν από τον γάμο τους - Της είπε ότι ήταν προφήτης και ήθελε να την σώσει

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Βοσνία: Συντριβή ελικοπτέρου Σινούκ της ευρωπαϊκής δύναμης EUFOR - Στους 4 οι νεκροί

21:07ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Προσποιήθηκαν μηχανική βλάβη και τον ξυλοκόπησαν - Τι καταγγέλλει ο 16χρονος

20:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν οι λαϊκές αγορές: Έρχονται και το απόγευμα σε Αθήνα και Πειραιά - Πότε ξεκινούν

20:56WHAT THE FACT

Μητέρα 7 παιδιών έκανε τη ζωή των γειτόνων της «κόλαση»: Πετούσε επί έξι χρόνια βρώμικες πάνες και σερβιέτες στον κήπο τους

20:38LIFESTYLE

Η Ελένη Μενεγάκη γιορτάζει τα 57α γενέθλιά της – Οι οικογενειακές φωτογραφίες

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Προφυλακίστηκε ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολεία

20:26ΚΟΣΜΟΣ

Το βουνό που χωρίζει τον καιρό στα δύο: Το φυσικό φαινόμενο στην Ελβετία που μοιάζει με οφθαλμαπάτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:00ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Νέα μεταβολή του καιρού από αύριο - Πότε έρχονται έντονα φαινόμενα και σε ποιες περιοχές

22:08ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ 29/10/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

22:03ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Συνελήφθησαν οι τρεις κλέφτες χαλκού για τη φονική έκρηξη με τους έξι νεκρούς – Πώς γλίτωσε την τελευταία στιγμή το λεωφορείο με τους μαθητές

09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συνεχόμενες καταιγίδες για 10 ημέρες - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

20:26ΚΟΣΜΟΣ

Το βουνό που χωρίζει τον καιρό στα δύο: Το φυσικό φαινόμενο στην Ελβετία που μοιάζει με οφθαλμαπάτη

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: Οι αγρότες επιστρέφουν στην καλλιέργεια οπίου

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Κριστίν Λαγκάρντ: Με τσιρότα στο πρόσωπο ανακοίνωσε την παραίτησή της από την ΕΚΤ – Η αποκάλυψη για την υγεία της

08:54ΚΑΙΡΟΣ

Super El Niño: Αποκαλυπτικός χάρτης δείχνει πού θα πεθάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι από καταστροφές

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Την ώρα που απολογείται ο «Mr Χωριάτικο», στο μαγαζί του στην Μύκονο έστησαν πάρτι με τον Τριαντάφυλλο - Βίντεο

22:17ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία: Ακινητοποιημένα την Παρασκευή (30/10) τα τρένα και ο προαστιακός σιδηρόδρομος

20:56WHAT THE FACT

Μητέρα 7 παιδιών έκανε τη ζωή των γειτόνων της «κόλαση»: Πετούσε επί έξι χρόνια βρώμικες πάνες και σερβιέτες στον κήπο τους

20:11ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Η κλοπή χαλκοσωλήνων αιτία της φονικής έκρηξης – Ταυτοποιήθηκαν τρεις ύποπτοι

21:52LIFESTYLE

Πέθανε ο ηθοποιός Πάτρικ Στιούαρτ, ο «καθηγητής» των X-Men

19:28ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Αγρίνιο: 23χρονος σκοτώθηκε από ηλεκτροπληξία

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χαλκίδα: Νεκρός 19χρονος που έπεσε στο κενό από την γέφυρα

19:54ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Στους 74 οι νεκροί - Οι δραματικές εκκλήσεις της μηχανοδηγού πριν από την τραγωδία

20:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν οι λαϊκές αγορές: Έρχονται και το απόγευμα σε Αθήνα και Πειραιά - Πότε ξεκινούν

18:05ΕΛΛΑΔΑ

Έφυγε από τη ζωή η σπουδαία Ηρακλειώτισσα Μαρία Trumpf-Λυριντζάκη

22:35ΚΟΣΜΟΣ

Η «κρουαζιέρα χωρίς τέλος» έγινε εφιάλτης: Πλήρωσαν μια περιουσία και τους εγκατέλειψαν στην Καμπότζη

20:38LIFESTYLE

Η Ελένη Μενεγάκη γιορτάζει τα 57α γενέθλιά της – Οι οικογενειακές φωτογραφίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ