Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 30 Οκτωβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου.
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: "Η γεωγραφία δεν μπορεί να ξαναγραφτεί"
Ελεύθερος Τύπος: "Έσκισε" στον ΟΗΕ το παράνομο μνημόνιο
Η Καθημερινή: Έξι νεκροί για έναν χάλκινο σωλήνα
Τα Νέα: Αν θέλετε ανακαίνιση, Αν θέλετε επιδότηση
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου.
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