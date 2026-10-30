Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 30 Οκτωβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου.

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Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 30 Οκτωβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: "Η γεωγραφία δεν μπορεί να ξαναγραφτεί"

Ελεύθερος Τύπος: "Έσκισε" στον ΟΗΕ το παράνομο μνημόνιο

Η Καθημερινή: Έξι νεκροί για έναν χάλκινο σωλήνα

Τα Νέα: Αν θέλετε ανακαίνιση, Αν θέλετε επιδότηση

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου.

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