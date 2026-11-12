Καρκίνος του μαστού: Έγκαιρη διάγνωση, σύγχρονες θεραπείες και λιγότερο επεμβατικές τεχνικές

Γράφει η Δρ. Φιορίτα Πουλακάκη, MD, PhD, FEBS, CEBS, Χειρουργός Μαστού, Διευθύντρια Κλινικής Μαστού, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

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Καρκίνος του μαστού: Έγκαιρη διάγνωση, σύγχρονες θεραπείες και λιγότερο επεμβατικές τεχνικές
ΕΛΛΑΔΑ
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Οι εποχές αλλάζουν και καλούμαστε να προσαρμοστούμε σε μια νέα πραγματικότητα περισσότερο ψηφιακή, με αρκετές προκλήσεις σε όλους τους τομείς. Στον τομέα της υγείας, αναφορικά με τις ογκολογικές παθήσεις, οι αλλαγές είναι καταιγιστικές.

Ο καρκίνος του μαστού είναι ο πιο συχνός καρκίνος στις γυναίκες παγκοσμίως, με εκτιμώμενες 2,1 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις και περισσότερους από 627.000 θανάτους κάθε χρόνο. Οι αριθμοί που μόλις διαβάσατε καθιστούν απαραίτητη την απόλυτη εξειδίκευση των επαγγελματιών υγείας που ασχολούνται με τον καρκίνο του μαστού και τη δημιουργία οργανωμένων δομών στην υπηρεσία του ασθενούς.

Φιορίτα Πουλακάκη

Δρ. Φιορίτα Πουλακάκη, MD, PhD, FEBS, CEBS, Χειρουργός Μαστού, Διευθύντρια Κλινικής Μαστού, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

One Day Breast Clinic: Ολοκληρωμένη διάγνωση χωρίς περιττές καθυστερήσεις

Η παροχή πιστοποιημένων υπηρεσιών Υγείας γίνεται με τη μορφή της One Day Multidisciplinary Breast Clinic, όπου την ίδια μέρα της προσέλευσης της ασθενούς, θα γίνεται η κλινική εξέταση από εξειδικευμένο χειρουργό μαστού, η διενέργεια των κατάλληλων απεικονιστικών εξετάσεων από το εξειδικευμένο ακτινολογικό εργαστήριο και η ιστολογική ταυτοποίηση του ευρήματος με παρακέντηση ή core biopsy (τα αποτελέσματα της οποίας θα είναι διαθέσιμα σε 2 ημέρες). Με τον τρόπο αυτό, μειώνεται ο χρόνος αναμονής της ασθενούς με όλες τις δυσάρεστες επιπτώσεις που μπορεί να προκληθούν.

Διεπιστημονική προσέγγιση με επίκεντρο την ασθενή

Στο πλαίσιο της διεπιστημονικής οργάνωσης της Κλινικής, η ασθενής μπορεί να λάβει γονιδιακή συμβουλευτική, γυναικολογική εκτίμηση για την διατήρηση της γονιμότητας ή την ορμονική κατάσταση της, ψυχολογική υποστήριξη από εξειδικευμένο ψυχολόγο και πλαστική αποκατάσταση εφόσον υπάρχει αναγκαιότητα. Όλα αυτά λειτουργούν σε συνδυασμό για το όφελος της ασθενούς όπου αντιμετωπίζεται από μια ομάδα εξειδικευμένων επαγγελματιών σε μια πολύ δύσκολη στιγμή για εκείνη, μια διάγνωση καρκίνου του μαστού που καλείται να επιλύσει ταυτόχρονα και πολλά προβλήματα αναφορικά με την υγεία της.

Τι έχει αλλάξει, όμως, τα τελευταία χρόνια στη θεραπεία του καρκίνου του μαστού;

Πρώτιστη μέριμνα για όλες τις επεμβάσεις στον μαστό είναι η ογκολογική εξασφάλιση του ασθενούς, χωρίς κανέναν συμβιβασμό. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επίτευξη του καλύτερου δυνατού αισθητικού αποτελέσματος, μέσα από την εφαρμογή των αρχών της ογκοπλαστικής χειρουργικής.

Στο πλαίσιο αυτής της πρακτικής, η εκτομή του όγκου θα πρέπει να γίνεται με τομή, η οποία θα φαίνεται όσο το δυνατό λιγότερο λόγω θέσης χωρίς να αλλάξει το σχήμα του μαστού. Η εφαρμογή σε μεγάλο αριθμό γυναικών του προσυμπτωματικού ελέγχου (screening), καθώς και η τεχνολογία αιχμής στην απεικόνιση του μαστού, έχει οδηγήσει στη διάγνωση του καρκίνου σε εξαιρετικά μικρό μέγεθος, συνήθως μερικών χιλιοστών γεγονός που τους καθιστά αψηλάφητους.

Η βιοψία του λεμφαδένα φρουρού: Λιγότερο επεμβατική χειρουργική αντιμετώπιση

Η χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού περιλαμβάνει την αφαίρεση τμήματος του μαστού που περιέχει τον όγκο και την αφαίρεση του λεμφαδένα φρουρού της μασχαλιαίας κοιλότητας στην πλειοψηφία των επεμβάσεων.

Ο πρώτος λεμφαδένας της μασχαλιαίας κοιλότητας που προσλαμβάνει τη λέμφο του μαστού ονομάζεται Λεμφαδένας φρουρός. Η αξία της βιοψίας του λεμφαδένα φρουρού στη σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση είναι πλέον αδιαμφισβήτητη. Έπειτα από πολυάριθμες μελέτες με μεγάλους αριθμούς ασθενών έχει αποδειχθεί ότι, στη συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών, η βιοψία του λεμφαδένα φρουρού είναι αρκετή, τόσο για την σταδιοποίηση του καρκίνου όσο και θεραπευτικά υπό κάποιες προϋποθέσεις.

Για τους ασθενείς που πληρούν τις ενδείξεις αυτές, έχει αποδειχθεί ότι η συνολική πρόγνωση αυτών που έχουν υποστεί λεμφαδενικό καθαρισμό, δεν διαφέρει στο ελάχιστο σε σχέση με εκείνους που έκαναν μόνο βιοψία λεμφαδένα φρουρού. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της βιοψίας του λεμφαδένα φρουρού είναι η μικρότερη έκταση της χειρουργικής επέμβασης και η μείωση των μετεγχειρητικών επιπλοκών. Ειδικότερα, περιορίζεται ο κίνδυνος εμφάνισης λεμφοιδήματος, δηλαδή οιδήματος του άνω άκρου λόγω διαταραχής της λεμφικής κυκλοφορίας, καθώς και άλλων επιπλοκών, όπως η συσσώρευση λεμφικού υγρού, ο πόνος και ο περιορισμός της κινητικότητας του ώμου.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη σύγχρονη φιλοσοφία της χειρουργικής του μαστού, αποτελεσματική ογκολογική αντιμετώπιση με λιγότερο επεμβατικές τεχνικές και στόχο τη διατήρηση της ποιότητας ζωής της ασθενούς.

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