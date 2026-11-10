Μύκονος: Δις ισόβια και 32 χρόνια και στο Εφετείο σε εργολάβο που βίαζε τις ανήλικες κόρες του

Snapshot Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αιγαίου επικύρωσε την πρωτόδικη καταδίκη 51χρονου εργολάβου για βιασμό των δύο ανήλικων κοριτσιών του.

Ο πατέρας κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή σεξουαλική κακοποίηση που ξεκίνησε από την ηλικία των 11 ετών των θυμάτων.

Η συνολική ποινή κάθειρξης ανέρχεται σε δις ισόβια και 32 χρόνια επιπλέον, όπως είχε επιβληθεί και πρωτοδίκως.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από ανώνυμη καταγγελία στο «Χαμόγελο του Παιδιού», που οδήγησε σε έρευνα και αποκάλυψη της κακοποίησης.

Ο 51χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για πλεκτάνη, χωρίς όμως να πείσει το δικαστήριο. Snapshot powered by AI

Με μια ομόφωνη απόφαση, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αιγαίου, που συνεδρίασε στη Σύρο, επικύρωσε την πρωτόδικη καταδίκη 51χρονου πατέρα στη Μύκονο, ο οποίος κατηγορείται ότι βίαζε κατ’ επανάληψη τις δύο ανήλικες κόρες του, από την ηλικία των 11 ετών.

Η φρικιαστική υπόθεση είχε συγκλονίσει τη Μύκονο, καθώς ο καταδικασθείς ήταν γνωστός εργολάβος του νησιού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η κακοποίηση των δύο κοριτσιών διήρκεσε για χρόνια, με τον πατέρα τους να προχωρά σε επανειλημμένες σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cyclades24, οι επιμέρους πρόσκαιρες ποινές κάθειρξης έφταναν συνολικά τα 50 έτη, ενώ μετά τη συγχώνευση το δικαστήριο επέβαλε δις ισόβια και επιπλέον 32 χρόνια κάθειρξης, ποινή που είχε επιβληθεί και πρωτοδίκως. Την απόφαση επιβεβαίωσε στο μέσο ο δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω Παντελής Φλωρόπουλος.

Η ακροαματική διαδικασία σε δεύτερο βαθμό διήρκεσε περίπου μία εβδομάδα, με αρκετούς μάρτυρες να καταθέτουν ενώπιον των τριών δικαστών και των τεσσάρων ενόρκων.

Κατά την απολογία του, ο 51χρονος αρνήθηκε για ακόμη μία φορά τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για πλεκτάνη και αποδίδοντας την υπόθεση σε εκδίκηση της συζύγου του.

Οι ισχυρισμοί του, ωστόσο, δεν έπεισαν το δικαστήριο, το οποίο τον έκρινε ομόφωνα ένοχο για βιασμό κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση. Η απόφαση εκδόθηκε κεκλεισμένων των θυρών.

Η ανώνυμη καταγγελία που αποκάλυψε την υπόθεση

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται έπειτα από ανώνυμη καταγγελία στο «Χαμόγελο του Παιδιού», η οποία κινητοποίησε τις αρμόδιες Αρχές. Η αναφορά διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου και ακολούθησε έρευνα, που οδήγησε στην αποκάλυψη της κακοποίησης των δύο ανήλικων κοριτσιών.