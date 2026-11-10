Σαλαμίνα: Θλίψη έχει σκεπάσει το νησί για τον χαμό του Παναγιώτη Βελτανισιάν

Snapshot Ο Παναγιώτης Βελτανισιάν ήταν αγαπητός φιλόλογος και ιστορικός ερευνητής που άφησε σημαντικό αποτύπωμα στην εκπαιδευτική κοινότητα και την τοπική ιστορία της Σαλαμίνας.

Οι μαθητές του Λυκείου Αμπελακίων αποχαιρέτησαν συμβολικά τον καθηγητή σχηματίζοντας τη φράση «ΑΝΤΙΟ ΒΕΛΤΟ» στην αυλή του σχολείου.

Η απώλειά του προκάλεσε θλίψη σε ολόκληρο το νησί, με συλλυπητήριες ανακοινώσεις από το Δήμο, σχολεία και πολιτιστικούς φορείς.

Το Γενικό Λύκειο Αμπελακίων και το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Σαλαμίνας παρέμειναν κλειστά την ημέρα της κηδείας του, που θα γίνει στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Η εκπαιδευτική κοινότητα και οι συνάδελφοί του τον περιγράφουν ως μια ζωντανή και φωτεινή παρουσία με πάθος για τη διδασκαλία και την υπεράσπιση των ιδεών του. Snapshot powered by AI

Το τελευταίο αντίο στον Παναγιώτη Βελτανισιάν δεν ήρθε μόνο από τους μαθητές του, αλλά από ολόκληρη τη Σαλαμίνα. Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από το Λύκειο Αμπελακίων, όπου οι μαθήτριες και οι μαθητές σχημάτισαν με τα σώματά τους στην αυλή του σχολείου τη φράση «ΑΝΤΙΟ ΒΕΛΤΟ», αποχαιρετώντας με έναν ιδιαίτερα συμβολικό τρόπο τον αγαπημένο τους καθηγητή.

Το «αντίο» των συναδέλφων του

«Με βαθιά θλίψη και συγκίνηση αποχαιρετάμε τον αγαπημένο μας συνάδελφο, Παναγιώτη Βελτανισιάν. Η αιφνίδια απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην εκπαιδευτική μας κοινότητα.

Ο Παναγιώτης δεν υπήρξε απλώς ένας χαρισματικός φιλόλογος και αφοσιωμένος ιστορικός ερευνητής∙ ήταν μια φωτεινή, πληθωρική και αστείρευτα ζωντανή παρουσία ανάμεσά μας. Θα τον θυμόμαστε πάντα για την ευγένεια του χαρακτήρα του, το πάθος με το οποίο μετέδιδε τις γνώσεις του στους μαθητές, αλλά και τη σθεναρή υπεράσπιση των ιδεών του. Ένας άνθρωπος του πνεύματος, που τίμησε το λειτούργημα του εκπαιδευτικού και φώτισε με το έργο του την τοπική ιστορία και τον πολιτισμό μας.

Εκφράζουμε τα θερμότερα και πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Το αποτύπωμά του θα παραμείνει ανεξίτηλο στις καρδιές των μαθητών και των συναδέλφων του.

Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων του ΓΕΛ Αμπελακίων».

Θρηνεί όλο το νησί

Το κύμα συγκίνησης, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στη σχολική κοινότητα. Ο δήμαρχος Σαλαμίνας εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια ενός ανθρώπου που συνέδεσε τη ζωή και το έργο του με την ιστορία και τον πολιτισμό του νησιού, ενώ συλλυπητήριες ανακοινώσεις εξέδωσαν το Γυμνάσιο Αμπελακίων «Θεμιστοκλής», καθώς και η Λαογραφική Στέγη Σαλαμίνας, της οποίας υπήρξε πρόεδρος.

Το δικό τους αντίο απηύθυναν επίσης η Επιτροπή Ειρήνης Σαλαμίνας, στην οποία συμμετείχε ενεργά, το Λύκειο των Ελληνίδων Σαλαμίνας, ο Εικαστικός Σύλλογος «Ιωάννης Σπηλιόπουλος», αλλά και άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του και γνώρισαν από κοντά την αγάπη του για την ιστορία και την παράδοση του τόπου.

Μάλιστα, σε ένδειξη πένθους, το Γενικό Λύκειο Αμπελακίων και το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Σαλαμίνας ανακοίνωσαν ότι δεν θα λειτουργήσουν την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, ημέρα της κηδείας του. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 14:00, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στην Παναγία του Καματερού.