Πότε κλείνουν τα σχολεία για Χριστούγεννα

Snapshot Τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα λειτουργήσουν έως και την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2026.

Την τελευταία ημέρα μαθημάτων, στις 23 Δεκεμβρίου, θα γίνουν εορταστικές εκδηλώσεις ή μαθήματα μέχρι το μεσημέρι.

Οι διακοπές των Χριστουγέννων ξεκινούν μετά την 23η Δεκεμβρίου και διαρκούν έως τα Θεοφάνια.

Η επιστροφή στα σχολεία θα γίνει την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2027.

Η εκπαιδευτική διαδικασία για το δεύτερο μισό της σχολικής χρονιάς αρχίζει με την επιστροφή στις 8 Ιανουαρίου. Snapshot powered by AI

Μετά τους πρώτους μήνες λειτουργίας των σχολείων και τους εντατικούς ρυθμούς μαθημάτων, μαθητές και εκπαιδευτικοί μετρούν ήδη αντίστροφα για την πρώτη μεγάλη ευκαιρία ξεκούρασης και χαλάρωσης.

Οι διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς αποτελούν παραδοσιακά μία από τις μεγαλύτερες και πλέον αναμενόμενες παύσεις του σχολικού έτους, δίνοντας την ευκαιρία στις οικογένειες να προγραμματίσουν τις γιορτινές τους εξορμήσεις.

Η ημερομηνία για το τελευταίο κουδούνι

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) σε όλη τη χώρα αναμένεται να λειτουργήσουν μέχρι και την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2026.

Αυτό σημαίνει ότι η Τετάρτη θα είναι η τελευταία ημέρα μαθημάτων, κατά την οποία είτε πραγματοποιούνται οι καθιερωμένες εορταστικές εκδηλώσεις είτε διεξάγονται μαθήματα μέχρι το μεσημέρι, πριν χτυπήσει το κουδούνι της αποχώρησης.

Πότε ανοίγουν ξανά τα σχολεία

Η επιστροφή στα θρανία για το νέο έτος 2027 θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της εορτής των Θεοφανίων.

Συγκεκριμένα, οι μαθητές θα επιστρέψουν στις σχολικές αίθουσες την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2027, ημέρα κατά την οποία θα ξεκινήσει εκ νέου η εκπαιδευτική διαδικασία για το δεύτερο πλέον μισό της σχολικής χρονιάς.

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