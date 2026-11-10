Καλαμάτα: Δύο ναυτικοί βρέθηκαν νεκροί σε αμπάρι φορτηγού πλοίου

Στο λιμάνι της Καλαμάτας μεταφέρθηκαν οι σοροί δύο ναυτικών από τις Φιλιππίνες, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια ταξιδιού φορτηγού πλοίου με σημαία Μάλτας, ενώ αυτό έπλεε σε διεθνή ύδατα, κοντά στις ακτές της Τυνησίας.

Πρόκειται για δύο μέλη του πληρώματος, ηλικίας 50 και 47 ετών, που εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους στις 6 Νοεμβρίου 2026, μέσα σε ανθρωποθυρίδα αμπαριού του πλοίου, στην περιοχή των νήσων Galite Jalitah της Τυνησίας.

Ο 50χρονος υπηρετούσε ως ναύκληρος και ο 47χρονος ως ναυτόπαις. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους δεν έχουν διευκρινιστεί.

Στις 8 Νοεμβρίου, το ναυτικό πρακτορείο του φορτηγού πλοίου ενημέρωσε τη Λιμενική Αρχή Καλαμάτας για τον επικείμενο κατάπλου του στο αγκυροβόλιο της πόλης, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αποβίβαση των δύο σορών.