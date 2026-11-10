Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση  

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Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στην κλήρωση του Τζόκερ της 10ης Νοεμβρίου 2026 σημειώθηκε τζακ ποτ στην πρώτη κατηγορία.
  • Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης ήταν 14, 29, 30, 34, 37 και Τζόκερ το 18.
  • Στη δεύτερη κατηγορία βρέθηκαν δύο νικητές που κερδίζουν από 100.000 ευρώ ο καθένας.
  • Στην επόμενη κλήρωση της Πέμπτης θα μοιραστεί τουλάχιστον 1 εκατομμύριο ευρώ στην πρώτη κατηγορία.
  • Οι κληρώσεις του Τζόκερ γίνονται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
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Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 10 Νοεμβρίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι: 14, 29, 30, 34, 37 και Τζόκερ το 18.

Ως αποτέλσμα του αποψινού τζακ ποτ το Τζόκερ θα μοιράσει στους νικητές της πρώτης κατηγορίας της επόμενης κλήρωσης τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ!

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την αποψινή κλήρωση αναδείχθηκαν στην δεύτερη κατηγορία (5αρια) δύο επιτυχημένα δελτία που κερδίζουν από 100.000 ευρώ το κάθε ένα!

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

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