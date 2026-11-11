Χαρδαλιάς Ολοκληρώθηκε η επέκταση του αμαξοστασίου του τραμ στο Ελληνικό

Snapshot Ολοκληρώθηκε η επέκταση του αμαξοστασίου του τραμ στο Ελληνικό με χρηματοδότηση 10,9 εκατ. ευρώ από το Περιφερειακόγραμμα «Αττική» 2021–2027 μέσω ΕΤΠΑ.

Η επέκταση περιλαμβάνει νέο μεταλλικό κτίριο για 22 επιπλέον οχήματα, δύο νέες θέσεις τεχνικού ελέγχου και αναβάθμιση ασύρματης επικοινωνίας για βελτίωση λειτουργίας και ασφάλειας.

Η αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών περιλαμβάνει την εγκατάσταση 136 ασύρματων συσκευών για καλύτερο συντονισμό οδηγών και κέντρου ελέγχου.

Το έργο ενισχύει την αξιοπιστία των μετακινήσεων και συμβάλλει στην αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών και τη βιώσιμη κινητικότητα στο Λεκανοπέδιο Αττικής.

Ο Περιφερειάρχης τόνισε την ανάγκη ενιαίου μητροπολιτικού σχεδιασμού και συντονισμού για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αττική. Snapshot powered by AI

Στην εκδήλωση για την παρουσίαση της ολοκληρωμένης επέκτασης του αμαξοστασίου του τραμ στο Ελληνικό, παραβρέθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, μαζί με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Υπουργός Χρίστο Δήμα, τον Αναπληρωτή Υπουργό Γιώργο Κώτσηρα και τον Υφυπουργό Νίκο Ταχιάο.

Πρόκειται για μια στρατηγικής σημασίας παρέμβαση, η οποία χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκούς πόρους του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική» 2021–2027, ύψους 10,9 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), και ενισχύει ουσιαστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες του δικτύου τραμ. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά της επέκτασης, οι ιδιαίτερες απαιτήσεις υλοποίησής της, καθώς και η συμβολή της στη συνολική αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών.

Στον χαιρετισμό του, ο κ. Χαρδαλιάς αναφέρθηκε στη σημασία της παρέμβασης για την αξιοπιστία των καθημερινών μετακινήσεων, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για «ένα έργο που γίνεται μακριά από την αποβάθρα, αλλά έχει σημασία για κάθε επιβάτη». Όπως επεσήμανε, με τον νέο στεγασμένο χώρο για 22 επιπλέον οχήματα, τις δύο νέες θέσεις τεχνικού ελέγχου και επισκευής και την αναβάθμιση της ασύρματης επικοινωνίας, «δίνουμε στους ανθρώπους που φροντίζουν τον στόλο περισσότερο χώρο και καλύτερα εργαλεία», ενισχύοντας παράλληλα την ασφάλεια και τον συντονισμό των δρομολογίων. Ιδιαίτερα για την ασύρματη επικοινωνία, υπογράμμισε ότι σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού, η άμεση επαφή οδηγών και κέντρου ελέγχου επιτρέπει ταχύτερο και αποτελεσματικότερο συντονισμό.

Ο Περιφερειάρχης έδωσε έμφαση στη διασφάλιση της χρηματοδότησης, υπενθυμίζοντας ότι το έργο είχε ενταχθεί στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο. «Δική μας ευθύνη ήταν να εξασφαλίσουμε ότι η χρηματοδότησή του θα συνεχιζόταν», τόνισε, επισημαίνοντας ότι στις αρχές του 2024 μεταφέρθηκε στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική» 2021–2027, με ευρωπαϊκούς πόρους 10,9 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, ενώ οι εργασίες ολοκληρώθηκαν τον περασμένο Ιούλιο.

«Έτσι εννοούμε τη συνέπεια στις δεσμεύσεις μας. Εξασφαλίζουμε τους πόρους, συνεργαζόμαστε με τους φορείς που υλοποιούν τα έργα και παρακολουθούμε σε κάθε στάδιο την πορεία τους μέχρι την ολοκλήρωση», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «οι ευρωπαϊκοί πόροι πιάνουν τόπο όταν γίνονται έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών».

Συνδέοντας το έργο με τη συνολική αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού, ο κ. Χαρδαλιάς επανέφερε την ανάγκη ενιαίου μητροπολιτικού σχεδιασμού για όλο το Λεκανοπέδιο. «Ως Περιφέρεια Αττικής, διεκδικούμε να αναλάβουμε αυτόν τον ρόλο, με σαφείς αρμοδιότητες και τους αναγκαίους πόρους», σημείωσε, με στόχο αξιόπιστες δημόσιες συγκοινωνίες για όλους. Παράλληλα, επισήμανε ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού απαιτεί συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και ουσιαστική ενίσχυση των εναλλακτικών επιλογών μετακίνησης απέναντι στο Ι.Χ.

Μια ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη λειτουργική αναβάθμιση του τραμ

Η επέκταση του αμαξοστασίου στο Ελληνικό αποτελεί μια σύνθετη τεχνική παρέμβαση, που αναβαθμίζει ουσιαστικά τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις και ενισχύει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης του στόλου των οχημάτων τραμ, ανταποκρινόμενη στις αυξημένες λειτουργικές απαιτήσεις του δικτύου.

Το πρώτο και μεγαλύτερο σκέλος του έργου, με δικαιούχο την «Ελληνικό Μετρό Α.Ε.», περιλαμβάνει την κατασκευή ενός νέου μεταλλικού κτιρίου-στεγάστρου, ανοικτού περιμετρικά, διαστάσεων 70 Χ 43 μέτρων, σε παρακείμενη έκταση περίπου 5 στρεμμάτων. Στον νέο χώρο διαμορφώθηκαν οι κατάλληλες υποδομές για τη στάθμευση 22 επιπλέον οχημάτων τραμ, επεκτείνοντας σημαντικά τη χωρητικότητα του αμαξοστασίου και διευκολύνοντας την αποτελεσματικότερη διαχείριση του τροχαίου υλικού.

Παράλληλα, το έργο περιλαμβάνει την αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών και σιδηροδρομικών συστημάτων του υφιστάμενου αμαξοστασίου, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις νέες επιχειρησιακές ανάγκες. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η κατασκευή δύο νέων ορυγμάτων επίσκεψης και επισκευών, εντός του συνεργείου, που ενισχύουν τις δυνατότητες τεχνικού ελέγχου, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των οχημάτων.

Το δεύτερο σκέλος, με δικαιούχο τη ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. («Σταθερές Συγκοινωνίες»), αφορά στον εκσυγχρονισμό των τηλεπικοινωνιακών υποδομών του δικτύου τραμ, μέσω της προμήθειας, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία συνολικά 136 ασύρματων. Από αυτούς, οι 26 προορίζονται για εγκατάσταση σε οχήματα τραμ, ενώ 90 τοποθετούνται κατά μήκος του δικτύου, εκ των οποίων 74 στο υφιστάμενο τμήμα και 16 στην επέκταση προς τον Πειραιά. Επιπλέον, 20 συσκευές προβλέπονται ως ανταλλακτικός εξοπλισμός, για την υποστήριξη της απρόσκοπτης λειτουργίας του συστήματος. Η τηλεπικοινωνιακή αναβάθμιση συμπληρώνεται από ειδική μελέτη ραδιοκάλυψης, με στόχο τη βελτιστοποίηση της ασύρματης επικοινωνίας και τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του τηλεπικοινωνιακού δικτύου.

Με την ολοκλήρωση της επέκτασης του αμαξοστασίου στο Ελληνικό, ενισχύεται μια κρίσιμη υποδομή για τη λειτουργία του τραμ στην Αττική, δημιουργώντας καλύτερες συνθήκες στάθμευσης, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των οχημάτων. Πρόκειται για μια επένδυση με σαφές λειτουργικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, που εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια αναβάθμισης των δημόσιων συγκοινωνιών και προώθησης της βιώσιμης αστικής κινητικότητας στο Λεκανοπέδιο.