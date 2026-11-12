Κρήτη: Χειροπέδες στο γαμπρό λίγες ωρες πριν το γάμο

Αντιμέτωπος με μια απρόσμενη περιπέτεια βρέθηκε ένας 32χρονος γαμπρός, λίγες μόλις ώρες πριν από τον γάμο του που είναι προγραμματισμένος για αύριο, καθώς αντί να προετοιμάζεται για τη μεγάλη ημέρα, βρέθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης προκειμένου να απολογηθεί για υπόθεση άσκοπων πυροβολισμών.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη, όταν κατά τη διάρκεια του πρόγαμου, έπεσαν πυροβολισμοί από τρίτο άτομο. Παρά ταύτα τη... νύψη πλήρωσε ο μέλλοντας γαμπρός που συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου,.

Σε βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη και σήμερα οδηγήθηκε στην δικαιοσύνη. Μετά την απολογία του, αφέθηκε ελεύθερος χωρίς την επιβολή περιοριστικών όρων.