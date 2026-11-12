Βαλλιανάτος: Καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 28 μηνών για καταγγελίες κατά του ΚΕΘΕΑ το 2019

Snapshot Ο Γρηγόρης Βαλλιανάτος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 28 μηνών με αναστολή για συκοφαντική δυσφήμηση εργαζομένων του ΚΕΘΕΑ, μετά από δικαστική διαδικασία επτά ετών.

Ως όρος της αναστολής, ο Βαλλιανάτος υποχρεούται να ζητήσει δημόσια συγγνώμη εντός δύο ημερών.

Η καταδίκη αφορούσε ψευδείς καταγγελίες του Βαλλιανάτου το 2019 για κακομεταχείριση θεραπευομένων και αθέμιτη διαχείριση πόρων στο ΚΕΘΕΑ.

Το δικαστήριο έκρινε ότι ο Βαλλιανάτος γνώριζε την ψευδότητα των ισχυρισμών του και προσέβαλε συνειδητά την τιμή και την υπόληψη των εργαζομένων.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΕΟΠΑΕ θεωρεί την απόφαση δικαίωση για τον χώρο της απεξάρτησης και επισημαίνει την ανάγκη προστασίας της επαγγελματικής υπόληψης των εργαζομένων. Snapshot powered by AI

Σε ποινή φυλάκισης 28 μηνών με αναστολή, για συκοφαντική δυσφήμηση εργαζομένων του ΚΕΘΕΑ, καταδικάστηκε ο Γρηγόρης Βαλλιανάτος, έπειτα από δικαστική διαδικασία που ξεκίνησε πριν από επτά χρόνια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΟΠΑΕ, η απόφαση εκδόθηκε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026 και είναι τελεσίδικη, ενώ ως ειδικός όρος της αναστολής προβλέπεται η υποχρέωση του Γρηγόρη Βαλλιανάτου να ζητήσει δημόσια συγγνώμη εντός δύο ημερών.

Η υπόθεση αφορά δημόσιες τοποθετήσεις του το 2019, με τις οποίες είχε διατυπώσει σοβαρές καταγγελίες σε βάρος εργαζομένων του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, αποδίδοντάς τους πρακτικές κακομεταχείρισης θεραπευομένων, αθέμιτης διαχείρισης δημόσιων πόρων και παρουσίασης πλαστών στοιχείων.

Οι εργαζόμενοι είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί ήταν ψευδείς και προσέβαλλαν την τιμή και την επαγγελματική τους υπόληψη.

Τι έκρινε το δικαστήριο

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Συλλόγου, κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας εξετάστηκαν μαρτυρικές καταθέσεις και πλήθος αποδεικτικών στοιχείων που αφορούσαν το περιεχόμενο των επίμαχων δηλώσεων.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, το δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Γρηγόρης Βαλλιανάτος γνώριζε πως οι κατηγορίες που είχε διατυπώσει σε βάρος των εργαζομένων ήταν ψευδείς, κρίνοντας ότι με τις δηλώσεις του έπληξε συνειδητά την τιμή και την υπόληψή τους.

Για τον λόγο αυτό τον έκρινε ένοχο για συκοφαντική δυσφήμηση, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης 28 μηνών με αναστολή.

Ιδιαίτερο στοιχείο της απόφασης, σύμφωνα με τους εργαζομένους, αποτελεί ο όρος της δημόσιας συγγνώμης, την οποία ο καταδικασθείς καλείται να ζητήσει μέσα σε δύο ημέρες.

Η αντιπαράθεση που ξεκίνησε το 2019

Οι επίμαχες δηλώσεις είχαν πραγματοποιηθεί το 2019, σε μια περίοδο έντονης αντιπαράθεσης γύρω από το θεσμικό καθεστώς και τη διοίκηση του ΚΕΘΕΑ.

Εκείνη την περίοδο, η κυβέρνηση είχε προχωρήσει σε αλλαγές στον τρόπο διοίκησης του οργανισμού, μέσω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που επηρέαζε το αυτοδιοίκητό του.

Οι εξελίξεις είχαν προκαλέσει αντιδράσεις από εργαζομένους και εκπροσώπους του χώρου της απεξάρτησης, οι οποίοι εξέφραζαν την αντίθεσή τους στις συγκεκριμένες παρεμβάσεις.

Μέσα σε αυτό το κλίμα είχαν διατυπωθεί και οι καταγγελίες του Γρηγόρη Βαλλιανάτου, οδηγώντας τους εργαζομένους στην απόφαση να κινηθούν νομικά εναντίον του.

Στην ανακοίνωσή τους επισημαίνουν ότι οι δηλώσεις δεν έγιναν σε μια ουδέτερη χρονική συγκυρία, αλλά αμέσως μετά τις κυβερνητικές παρεμβάσεις στη λειτουργία του ΚΕΘΕΑ.

Τα επιχειρήματα που επικαλέστηκε ο Βαλλιανάτος

Κατά τον Σύλλογο Εργαζομένων ΕΟΠΑΕ, ο Γρηγόρης Βαλλιανάτος επικαλέστηκε στο πλαίσιο της υπεράσπισής του δηλώσεις πρώην και εν ενεργεία υπουργών και υφυπουργών Υγείας, καθώς και του προέδρου του ΕΟΠΑΕ, Αθανασίου Θεοχάρη.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, βασικός μάρτυρας υπεράσπισής του ήταν μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΠΑΕ.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους εργαζομένους, τα στοιχεία και οι μαρτυρίες που παρουσιάστηκαν δεν μετέβαλαν την κρίση του δικαστηρίου, το οποίο προχώρησε στην καταδικαστική απόφαση.

«Δικαίωση για όλους τους εργαζομένους στην απεξάρτηση»

Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΕΟΠΑΕ αντιμετωπίζει τη δικαστική εξέλιξη ως σημαντική δικαίωση, όχι μόνο για τους εργαζομένους που είχαν καταθέσει τη μήνυση, αλλά συνολικά για όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο της απεξάρτησης.

Στην ανακοίνωση εκφράζεται η θέση ότι η υπόθεση εντάσσεται σε μια ευρύτερη αντιπαράθεση σχετικά με την αξιοπιστία και τη λειτουργία των προγραμμάτων απεξάρτησης.

Οι εργαζόμενοι συνδέουν επίσης τη δικαστική δικαίωση με τις αλλαγές που έχουν επέλθει στον συγκεκριμένο τομέα, μετά τη συγχώνευση φορέων, όπως το ΚΕΘΕΑ, ο ΟΚΑΝΑ και το 18 ΑΝΩ, και τη δημιουργία του ΕΟΠΑΕ.

Παράλληλα, καταγγέλλουν ότι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προσπάθειες απαξίωσης του έργου τους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προστασίας της επαγγελματικής τους υπόληψης.

Η απόφαση της 12ης Νοεμβρίου κλείνει, σύμφωνα με την ανακοίνωση, έναν επταετή κύκλο δικαστικής αντιπαράθεσης για τις δηλώσεις του 2019, με τους εργαζομένους να εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την έκβασή της.

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