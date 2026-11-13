Διακοπές νερού την Παρασκευή (13/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΘΗΝΑ (ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ)
Βίνκελμαν και Υμηττού
- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Α)
Δωδεκανήσου και Εθν. Μακαρίου
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