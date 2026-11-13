Διακοπές νερού την Παρασκευή (13/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.

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Διακοπές νερού την Παρασκευή (13/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

  • ΑΘΗΝΑ (ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ)
    Βίνκελμαν και Υμηττού
  • ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Α)
    Δωδεκανήσου και Εθν. Μακαρίου
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