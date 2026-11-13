Λάρισα: Παιδιά 14 ετών δούλευαν για 30 ευρώ - Σοβαρές καταγγελίες για δομή ασυνόδευτων ανηλίκων

Snapshot Καταγγελίες από πρώην φιλοξενούμενους και εργαζόμενους δομής στη Λάρισα αφορούν εργασιακή εκμετάλλευση, κακές συνθήκες διαβίωσης, χρήση ναρκωτικών και ύποπτες επαφές ανηλίκων με μεγαλύτερους άνδρες.

Ανήλικοι εργάζονταν χωρίς νόμιμες συμβάσεις σε αγροτικές και οικοδομικές εργασίες για πάνω από 10 ώρες ημερησίως με χαμηλές απολαβές, που πολλές φορές δεν πληρώνονταν πλήρως.

Υπάρχουν αναφορές για χρήση και διακίνηση ναρκωτικών εντός της δομής, ακόμα και από παιδιά 12 ετών, με προσπάθειες συγκάλυψης από τη διοίκηση.

Οι συνθήκες διαβίωσης περιγράφονται ως ιδιαίτερα δυσμενείς, με ελλείψεις σε βασικά αγαθά, κακή διατροφή και απουσία ιατρικής φροντίδας.

Η Εισαγγελία Εφετών Λάρισας έχει παρέμβει και διενεργείται προκαταρκτική εξέταση για την διερεύνηση πιθανών αξιόποινων πράξεων, ενώ η Διεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων Λάρισας έχει πραγματοποιήσει επιτόπιο έλεγχο. Snapshot powered by AI

Σοβαρές διαστάσεις παίρνει η υπόθεση που αφορά τη λειτουργία δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Λάρισα, καθώς πρώην τρόφιμοι και εργαζόμενοι καταγγέλλουν περιστατικά εργασιακής εκμετάλλευσης παιδιών, ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης, χρήση ναρκωτικών, αλλά και ύποπτες επαφές ανηλίκων με μεγαλύτερους άνδρες.

Οι καταγγελίες προκάλεσαν την παρέμβαση της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας, η οποία ζητά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διερευνηθεί εάν προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι μαρτυρίες δύο πρώην φιλοξενούμενων της δομής, ηλικίας σήμερα 19 και 24 ετών, οι οποίοι περιγράφουν όσα υποστηρίζουν ότι βίωσαν κατά την παραμονή τους εκεί. Όπως αναφέρουν, ανήλικα παιδιά καλούνταν να εργαστούν σε χωράφια και οικοδομές, χωρίς νόμιμες συμβάσεις, για πολλές ώρες και με εξαιρετικά χαμηλές αμοιβές.

Δούλευαν από τα 14 τους για 30 ευρώ την ημέρα

Ιδιαίτερα αποκαλυπτική είναι η μαρτυρία του 24χρονου, ο οποίος υποστηρίζει ότι ξεκίνησε να εργάζεται σε αγροτικές εργασίες όταν ήταν μόλις 14 ετών. Όπως περιγράφει, μαζί με άλλα παιδιά της δομής πήγαιναν για τη συγκομιδή κάστανων, έπειτα από συνεννόηση του συντονιστή με εργοδότες που, σύμφωνα με όσα τους έλεγε, ήταν φίλοι ή γνωστοί του.

Οι ανήλικοι φέρονται να εργάζονταν περισσότερες από δέκα ώρες καθημερινά, λαμβάνοντας περίπου 30 ευρώ. Ο ίδιος καταγγέλλει ότι δεν εισέπραξε ποτέ το σύνολο των χρημάτων που του αναλογούσαν, υπολογίζοντας τις οφειλές σε περίπου 1.700 ευρώ ή και περισσότερα.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι στα παιδιά παρουσιαζόταν η εργασία ως αναγκαία προϋπόθεση για να εξασφαλίσουν χρήματα για τις προσωπικές τους ανάγκες και την ψυχαγωγία τους.

Αντίστοιχη εμπειρία περιγράφει στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Νύχτα Αποκαλύψεων» και ο 19χρονος Μοχάμεντ, ο οποίος αναφέρει ότι στα 17 του χρόνια εργαζόταν από τις 7 το πρωί μέχρι τις 5 ή και τις 6 το απόγευμα. Απασχολούνταν σε οικοδομές και στη συγκομιδή μήλων, ενώ, όπως λέει, έφτανε μέχρι τη Θεσσαλονίκη για να κάνει μεροκάματο.

Για περίπου 12 ώρες εργασίας λάμβανε 30 με 35 ευρώ, σε μετρητά, χωρίς να υπογράφει σύμβαση ή κάποιο άλλο έγγραφο. Όπως υποστηρίζει, ανάμεσα στα παιδιά που εργάζονταν υπήρχαν ακόμη και 15χρονοι.

Ο νεαρός καταγγέλλει ότι η εργασία επηρέασε άμεσα και τη φοίτησή του στο σχολείο, καθώς δεν μπορούσε να παρακολουθεί κανονικά τα μαθήματα και να μάθει την ελληνική γλώσσα.

Οι καταγγελίες για επαφές ανηλίκων με μεγαλύτερους άνδρες

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η αναφορά του 24χρονου για ανήλικο που, σύμφωνα με όσα του είχε εκμυστηρευτεί, συναντούσε μεγαλύτερο σε ηλικία άνδρα και λάμβανε χρήματα.

Όπως περιγράφει, είχε παρατηρήσει ότι ένα παιδί με το οποίο μοιράζονταν το ίδιο δωμάτιο είχε ξαφνικά στην κατοχή του ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Όταν το ρώτησε πού είχε βρει τα χρήματα, εκείνο φέρεται να του αποκάλυψε ότι συναντούσε έναν μεγαλύτερο άνδρα, ο οποίος του έδινε χρήματα και το πήγαινε βόλτα.

Ο ίδιος αναφέρεται και σε περιστατικό κατά το οποίο ένας άνδρας περίπου 50 ετών εμφανίστηκε στη δομή αναζητώντας συγκεκριμένο παιδί, λέγοντας ότι ήθελε να το πάρει για βόλτα και καφέ.

Ο 24χρονος υποστηρίζει ότι οι υπεύθυνοι γνώριζαν τι συνέβαινε, χωρίς να αντιδρούν ουσιαστικά.

«Χειρότερα από στάβλο» - Οι συνθήκες διαβίωσης

Οι δύο πρώην φιλοξενούμενοι περιγράφουν, επίσης, ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες διαβίωσης. Ο 24χρονος χαρακτηρίζει τον χώρο «χειρότερο από στάβλο», κάνοντας λόγο για κακής ποιότητας φαγητό, ελλείψεις σε βασικά αγαθά και περιστατικά κατά τα οποία, όπως καταγγέλλει, στερούνταν ακόμη και το φαγητό τους.

Μάλιστα, περιγράφει περιστατικό κατά το οποίο άνδρας φέρεται να τον κυνήγησε με μαχαίρι επειδή ζητούσε επίμονα φαγητό και φάρμακα. Υποστηρίζει ακόμη ότι όταν αρρώσταινε δεν μεταφερόταν στο νοσοκομείο, ενώ αναφέρεται και σε απειλές σχετικά με την επιστροφή του στη χώρα καταγωγής του και την εξέλιξη της διαδικασίας ασύλου του.

Από την πλευρά του, ο 19χρονος μιλά για εντάσεις μεταξύ των παιδιών, σπασμένες πόρτες, περιστατικά φωτιάς και ελλείψεις σε ζεστά ρούχα κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Όπως αναφέρει, η σωματική καταπόνηση από τις οικοδομικές εργασίες ήταν μεγάλη, καθώς αναγκαζόταν να μεταφέρει βαριά πλακάκια, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει έντονους πόνους στην πλάτη.

Καταγγελίες για ναρκωτικά ακόμη και σε παιδιά 12 ετών

Στο ίδιο ρεπορτάζ παρουσιάστηκαν και μαρτυρίες πρώην εργαζομένων της δομής, οι οποίοι περιγράφουν περιστατικά χρήσης και φερόμενης διακίνησης ναρκωτικών εντός του χώρου φιλοξενίας.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, η κάνναβη φέρεται να κυκλοφορούσε μεταξύ των ανηλίκων, ενώ γίνεται λόγος ακόμη και για παιδιά ηλικίας 12 ετών που έκαναν χρήση ουσιών.

Ένας πρώην εργαζόμενος περιγράφει περιστατικό κατά το οποίο εντόπισε πακέτο κάνναβης κοντά σε γλάστρα και ενημέρωσε τη διοίκηση. Ωστόσο, όπως υποστηρίζει, αντί να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία, έλαβε την εντολή να εξαφανίσει το εύρημα και να το πετάξει στην τουαλέτα.

«Εξαφάνισέ το, πέταξέ το στην τουαλέτα, γιατί θα έχουμε πρόβλημα», φέρεται να ήταν η απάντηση που έλαβε.

Οι πρώην εργαζόμενοι υποστηρίζουν ακόμη ότι στον προαύλιο χώρο πραγματοποιούνταν συναλλαγές, με ενήλικους να εισέρχονται στη δομή και να έρχονται σε επαφή με φιλοξενούμενους. Παράλληλα, καταγγέλλουν ότι όταν επιχειρούσαν να αναδείξουν τα προβλήματα, αντιμετώπιζαν πιέσεις και εκφοβισμό.

Είχαν ενημερωθεί το υπουργείο και η διοίκηση - Η εισαγγελική παρέμβαση

Όπως αναφέρουν οι πρώην υπάλληλοι, είχαν απευθυνθεί επανειλημμένα τόσο στη διοίκηση της δομής όσο και στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, αποστέλλοντας ηλεκτρονικά μηνύματα και παραδίδοντας σχετικό υλικό.

Μάλιστα, υποστηρίζουν ότι είχαν ενημερώσει τον υπουργό Θάνο Πλεύρη από το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 2025, χωρίς, όπως λένε, να υπάρξει η ανταπόκριση που περίμεναν.

Παράλληλα, καταγγέλλουν ότι εργαζόμενοι που επιχείρησαν να μιλήσουν για όσα συνέβαιναν απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους ή δεν είδαν τις συμβάσεις τους να ανανεώνονται.

Μετά τις αποκαλύψεις, ο διευθύνων την Εισαγγελία Εφετών Λάρισας, Λάμπρος Τσόγκας, ζήτησε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τις καταγγελίες που παρουσιάστηκαν στην τηλεοπτική εκπομπή.

Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να εξεταστεί εάν προκύπτουν ενδείξεις για αδικήματα όπως η παράνομη βία, η εμπορία ανθρώπων, η διευκόλυνση σε επαιτεία, η υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση από τον εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας, ενώ την υπόθεση ερευνά και η Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, η οποία έχει πραγματοποιήσει έλεγχο στη δομή.