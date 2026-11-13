Έξαρση της γαστρεντερίτιδας και στα Χανιά: Πώς μεταδίδεται και πώς αντιμετωπίζεται

Snapshot Η γαστρεντερίτιδα στα Χανιά μεταδίδεται κυρίως μέσω άπλυτων χεριών μετά τη χρήση της τουαλέτας.

Η μετάδοση δεν γίνεται με το φτέρνισμα, τον βήχα ή το φιλί.

Η πρόληψη της γαστρεντερίτιδας βασίζεται στο σχολαστικό πλύσιμο των χεριών.

Η αντιμετώπιση περιλαμβάνει νοσοκομειακή διατροφή με ήπια τρόφιμα όπως ρύζι, κοτόπουλο και μπανάνες.

Σε περιπτώσεις με έντονα συμπτώματα, όπως πολλαπλούς εμέτους και πυρετό, απαιτείται άμεση νοσοκομειακή περίθαλψη και ενδοφλέβια θεραπεία. Snapshot powered by AI

Σε έξαρση βρίσκεται όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή η γαστρεντερίτιδα και στα Χανιά, με μικρούς και μεγάλους ασθενείς να ταλαιπωρούνται από τα συμπτώματα.

Για τους τρόπους μετάδοσης και αντιμετώπισης μίλησε στο Zarpa Radio 89,6 ο Χανιώτης Γαστρεντερολόγος Ηλίας Μπουζάκης.

«Ο τρόπος που μεταδίδεται η γαστρεντερίτιδα μέσα στα σπίτια είναι μέσω των άπλυτων χεριών. Τα μικρόβια της γαστρεντερίτιδας και οι ιοί υπάρχουν στα κόπρανά μας. Άρα, όταν πάμε τουαλέτα και σκουπιστούμε, εάν δεν πλύνουμε τα χέρια μας αμέσως μετά, υπάρχουν μικρόβια και ιοί πάνω στα χέρια μας, οπότε ακουμπώντας σε επιφάνειες διασπείρουμε τα μικρόβια μέσα στο σπίτι. Ακουμπάει ο επόμενος, τρώει κάτι με τα χέρια του και κόλλησε. Εάν κάποιος σαπουνίσει τα χέρια του μετά την τουαλέτα, δεν θα κολλήσει τους υπόλοιπους μέσα στο σπίτι. Ούτε με το φτέρνισμα, ούτε με τον βήχα, ούτε με το φιλί μεταδίδεται», εξήγησε ο γιατρός.

Μπορούμε να αποφύγουμε τη γαστρεντερίτιδα; – Μόνο με καλό πλύσιμο χεριών

Αντιμετώπιση

Για την αντιμετώπιση της γαστρεντερίτιδας οι γιατροί συστήνουν νοσοκομειακή διατροφή με λαπά (ρύζι), κοτόπουλο, μακαρόνια, μπανάνες, ζελέ ωστόσο υπάρχουν και περιπτώσεις με πιο βαριά και έντονα συμπτώματα που χρήζουν άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης.

Πότε χρειάζεται νοσοκομειακή περίθαλψη

Όπως εξήγησε ο κ. Μπουζάκης, «υπάρχουν περιπτώσεις που ο ασθενής έχει πολλαπλούς εμέτους, πολλαπλές διάρροιες, ανεβάζει πυρετό, οπότε εκεί είναι αδύνατον να εφαρμόσεις οποιαδήποτε δίαιτα, η οποιαδήποτε θεραπεία από του στόματος. Είναι εκείνα τα λίγα περιστατικά που πηγαίνουν στο Νοσοκομείο, να δίνονται κάποιες πρώτες βοήθειες ενδοφλέβια, κάποια πρώτα φάρμακα, να ελεγχθούν τα συμπτώματα και μετά να γυρίζει στο σπίτι για τη συνέχεια της θεραπείας».