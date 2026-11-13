Εφιάλτης στην Πυλαία από τα αδέσποτα σκυλιά - Σκέφτονται να μετακομίσουν οι κάτοικοι

Snapshot Στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, αγέλες αδέσποτων σκύλων επιτίθενται συχνά σε περαστικούς, προκαλώντας τρόμο στους κατοίκους.

Τα τελευταία τρία χρόνια οι επιθέσεις έχουν γίνει καθημερινό πρόβλημα, οδηγώντας πολλούς κατοίκους να σκεφτούν να εγκαταλείψουν την περιοχή.

Πριν από έξι χρόνια, ένας 65χρονος δέχθηκε θανατηφόρα επίθεση από 10 αδέσποτα σκυλιά στην περιοχή του Ελαιοράματος.

Οι κάτοικοι ζητούν μέτρα ασφαλείας για να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα και με ασφάλεια στις γειτονιές τους. Snapshot powered by AI

Κινούνται σε αγέλες, κυνηγούν τους περαστικούς και τους επιτίθενται. Στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, τα τελευταία 3 χρόνια οι κάτοικοι βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με αδέσποτα σκυλιά που ορμούν σε όποιον βρουν μπροστά τους.

Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και είναι πολλοί εκείνοι που φεύγουν από τα σπίτια τους αναζητώντας αλλού στέγη.

«Έχω σκεφτεί το ενδεχόμενο να μετακομίσω».

Κραυγή αγωνίας

Πριν από 6 χρόνια στην περιοχή του Ελαιοράματος, ένας 65χρονος που έκανε τζόκινγκ είχε δεχθεί άγρια επίθεση από 10 αδέσποτα σκυλιά. Τα δαγκώματα ήταν θανατηφόρα.

6 χρόνια μετά φαίνεται πως τίποτα δεν έχει αλλάξει.

«Θέλουμε να μπορούμε να κυκλοφορούμε, δεν θέλουμε να συμπεριφερθούμε και εμείς στο τέλος σαν αγέλη κόντρα στην αγέλη».

Οι κάτοικοι ζητούν ασφάλεια στις γειτονιές τους.