Θεσσαλονίκη: Κλείνει και σήμερα το βράδυ τμήμα του Περιφερειακού

Snapshot Τη νύχτα της 13ης προς τη 14η Νοεμβρίου κλείνει το τμήμα του Περιφερειακού Θεσσαλονίκης μεταξύ των κόμβων Κ6 και Κ5, ρεύμα προς δυτικά.

Η διακοπή κυκλοφορίας αφορά όλα τα οχήματα στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα προς δυτικά, στο ύψος του κόμβου Κ6.

Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου του κόμβου Κ6 και της Λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου.

Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις πινακίδες σήμανσης και να οδηγούν με προσοχή για την αποφυγή ατυχημάτων και συμφόρησης. Snapshot powered by AI

Κλείνει και σήμερα το βράδυ, από τις 23:30 έως τις 05:30 του Σαββάτου, το τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κ6 (Μετεώρων) και Κ5 (Ευκαρπίας), στο ρεύμα προς δυτικά του Περιφερειακού Θεσσαλονίκης, λόγω εκτέλεσης εργασιών για το Flyover.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, στο ύψος του Α/Κ Κ6 (Μετεώρων). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου του Α/Κ Κ6 (Μετεώρων) και εν συνεχεία θα διεξάγεται μέσω της Λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου και του αστικού ιστού.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.

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