Eurojackpot 13/11/2026: Οι αριθμοί που κερδίζουν σήμερα 64 εκατ. ευρώ

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Eurojackpot 13/11/2026: Οι αριθμοί που κερδίζουν σήμερα 64 εκατ. ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ
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Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (10/11), η κλήρωση του Eurojackpot που μοιράζει τουλάχιστον 64 εκατ. ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης του Eurojackpot είναι οι: 5, 12, 27, 35, 44 και αριθμοί Eurojackpot οι: 12 και 4.

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