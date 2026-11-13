Eurojackpot 13/11/2026: Οι αριθμοί που κερδίζουν σήμερα 64 εκατ. ευρώ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (10/11), η κλήρωση του Eurojackpot που μοιράζει τουλάχιστον 64 εκατ. ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης του Eurojackpot είναι οι: 5, 12, 27, 35, 44 και αριθμοί Eurojackpot οι: 12 και 4.