Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 14 Νοεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 14 Νοεμβρίου
Snapshot
- Ένας γονέας έδινε ντόπα ακόμη και στον ανήλικο γιο του, σύμφωνα με την Απογευματινή.
- Ο Ελεύθερος Τύπος αναφέρεται σε τέσσερις λόγους που οδηγούν σε κύμα εξόδου για σύνταξη.
- Η Καθημερινή επισημαίνει ότι το ρεύμα πωλείται φθηνά την ημέρα και ακριβαίνει τη νύχτα.
- Τα Νέα παρουσιάζουν την ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων μεταξύ Γάλλων και Τούρκων.
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή:Έδινε ντόπα ακόμη και στον ανήλικο γιό του
Ελεύθερος Τύπος: Οι 4 λόγοι που φέρνουν κύμα εξόδου για σύνταξη
Η Καθημερινή: Πουλάμε φθηνά ρεύμα τη μέρα αφοράζουμε ακριβά το βράδυ
Τα Νέα: Τι έγραψαν οι Γάλλοι στους Τούρκος
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 14 Νοεμβρίου
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:23 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Γαλλία: Επίθεση με μαχαίρι σε στέλεχος πανεπιστημίου
04:03 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΗΠΑ: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση για το χρηματιστήριο
02:56 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ε-ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: 78.003 δικαιούχοι θα πληρωθούν ως τις 20 Νοεμβρίου
00:29 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο των προοπτικών του ελληνικού τουρισμού
20:07 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Έκρηξη σε διαμέρισμα στον Πειραιά - Ξέσπασε μικρή φωτιά
21:15 ∙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος