Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 14 Νοεμβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 14 Νοεμβρίου

Newsroom

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 14 Νοεμβρίου
ΕΛΛΑΔΑ
Snapshot
  • Ένας γονέας έδινε ντόπα ακόμη και στον ανήλικο γιο του, σύμφωνα με την Απογευματινή.
  • Ο Ελεύθερος Τύπος αναφέρεται σε τέσσερις λόγους που οδηγούν σε κύμα εξόδου για σύνταξη.
  • Η Καθημερινή επισημαίνει ότι το ρεύμα πωλείται φθηνά την ημέρα και ακριβαίνει τη νύχτα.
  • Τα Νέα παρουσιάζουν την ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων μεταξύ Γάλλων και Τούρκων.
Snapshot powered by AI

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή:Έδινε ντόπα ακόμη και στον ανήλικο γιό του

Ελεύθερος Τύπος: Οι 4 λόγοι που φέρνουν κύμα εξόδου για σύνταξη

Η Καθημερινή: Πουλάμε φθηνά ρεύμα τη μέρα αφοράζουμε ακριβά το βράδυ

Τα Νέα: Τι έγραψαν οι Γάλλοι στους Τούρκος

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 14 Νοεμβρίου

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:15ΕΛΛΑΔΑ

Οδυσσέας Δήμας: Τα 17 δελτία αθλητών που βρέθηκαν στο σπίτι του και οι χειρόγραφες σημειώσεις

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 14 Νοεμβρίου

05:23ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Επίθεση με μαχαίρι σε στέλεχος πανεπιστημίου

04:56ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τραμπ, Πούτιν και Σι συζητούν για το Ιράν, εκτός ατζέντας η Ουκρανία

04:30ΚΟΣΜΟΣ

Δουβλίνο: Εξουδετερώθηκε βόμβα κοντά στο σημείο που δείπνησαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες

04:25ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ήρθη η απαγόρευση απογείωσης αεροσκαφών που είχε επιβάλει η FAA

04:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση για το χρηματιστήριο

03:30ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Εξάμηνη παράταση στο Medicaid πριν τις περικοπές για όσους δεν εργάζονται

02:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ε-ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: 78.003 δικαιούχοι θα πληρωθούν ως τις 20 Νοεμβρίου

02:25ΚΟΣΜΟΣ

Eurocontrol: Αναστολή πτήσεων προς τις ΗΠΑ, κατόπιν αιτήματος της FAA

01:58ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι υφίσταται απειλή για τη χώρα», λέει ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας

01:21ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στις ΗΠΑ: Καθήλωση πτήσεων - Εγκλωβισμένοι 1,5 εκατ. επιβάτες - Στο επίκεντρο νέο λογισμικό ΑΙ

00:58ΚΟΣΜΟΣ

Λετονία: Η Μόσχα δεν είναι σε θέση να έχει απαιτήσεις για την ασφάλεια της Ευρώπης

00:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο των προοπτικών του ελληνικού τουρισμού

00:04ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός AKTOR - Μπαρτσελόνα 74-76: Σοκαριστικό μπλακ άουτ και... τιμωρία από τον Ρόμπινσον

00:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

 Nations League - Εφιάλτης στο δρόμο με τις... τουλίπες: Ολλανδία-Ελλάδα 7-0

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτες εικόνες από γαμήλιο γλέντι στην Κρήτη – Γέμισε λεφτά η πίστα (Βίντεο)

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Αεροσκάφος της British Airways χτύπησε με την ουρά σε διάδρομο προσγείωσης - Ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό

23:44ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Πύρρος Δήμας υπέβαλε την παραίτησή του, αλλά δεν έγινε δεκτή από τον Βρούτση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:44ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στον Μισισιπή: Τάνκερ χτύπησε δεμένο κρουαζιερόπλοιο με 130 επιβάτες - Βίντεο

01:21ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στις ΗΠΑ: Καθήλωση πτήσεων - Εγκλωβισμένοι 1,5 εκατ. επιβάτες - Στο επίκεντρο νέο λογισμικό ΑΙ

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

19:55ΕΛΛΑΔΑ

«Μπαμπά σταμάτα»: Οδηγούσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα με τα παιδιά στο πίσω κάθισμα να ουρλιάζουν - Οργή με βίντεο από τους Θρακομακεδόνες

00:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

 Nations League - Εφιάλτης στο δρόμο με τις... τουλίπες: Ολλανδία-Ελλάδα 7-0

12:18WHAT THE FACT

Ιαπωνία: Ιστορική ανακάλυψη στα βάθη του ωκεανού μπορεί να αλλάξει την παγκόσμια οικονομία

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη σε διαμέρισμα στον Πειραιά - Ξέσπασε μικρή φωτιά

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο με εργαζόμενους που πανηγυρίζουν για το παγκόσμιο «μπλακ άουτ» στη Microsoft - «Μην βιαστείτε να φτιάξετε το Outlook»

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: Συνελήφθησαν οι δύο δράστες που επιτέθηκαν σε ηλικιωμένη για να της κλέψουν αλυσίδα λαιμού - Έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται και ο τρίτος

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτες εικόνες από γαμήλιο γλέντι στην Κρήτη – Γέμισε λεφτά η πίστα (Βίντεο)

18:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έκλεψε 10 μέτρα χαλκοσωλήνα και πλημμύρισε το οίκημα - Τα νερά έφτασαν στην πόρτα του γείτονα

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: 13χρονη που είχε εξαφανιστεί βρέθηκε νεκρή και δεμένη - Υπό έρευνα για παιδική πορνογραφία ο ύποπτος

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 14 Νοεμβρίου

21:15ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολλανδία – Ελλάδα: 7-0 Εφιάλτης δίχως τέλος για την Εθνική

23:44ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Πύρρος Δήμας υπέβαλε την παραίτησή του, αλλά δεν έγινε δεκτή από τον Βρούτση

23:07ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καθηλώνονται όλα τα αεροσκάφη για λόγους ασφαλείας

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Παρασκευή και 13: Από το Costa Concordia στο μακελειό του Παρισιού – Οι τραγωδίες που σημάδεψαν την πιο «γρουσούζικη» ημέρα

21:50LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: Ποζάρει με αθλητικό look και αποκαλύπτει τη μικρή γλυκιά της αδυναμία

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Ομοσπονδία Άρσης Βαρών για Οδυσσέα Δήμα: «Δεν έχουμε σχέση μαζί του» - Τα ευρήματα στην κατοικία του

17:27WHAT THE FACT

«Δεν θέλω να πεθάνω παρθένος»: 59χρονος παντρεμένος εδώ και 20 χρόνια αποκάλυψε ότι δεν είχε ποτέ σεξουαλική ζωή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ