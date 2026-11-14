Συναγερμός στον Σαρωνικό: Ιστιοφόρο με έναν επιβαίνοντα έπαθε μηχανική βλάβη νότια του Πατρόκλου

Snapshot Στο σκάφος επιβαίνει ένα άτομο αλλοδαπής υπηκοότητας.

Ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και ένα εμπορικό πλοίο με δανέζικη σημαία κατευθύνονται για παροχή βοήθειας.

Στην περιοχή πνέουν νοτιοδυτικοί άνεμοι έντασης 4 έως 5 μποφόρ. Snapshot powered by AI

Μηχανική βλάβη παρουσίασε ιστιοφόρο σκάφος με γερμανική σημαία στη θαλάσσια περιοχή νότια της νησίδας Πατρόκλου, στον Σαρωνικό Κόλπο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο ιστιοφόρο επιβαίνει ένα άτομο αλλοδαπής υπηκοότητας.

Για την παροχή βοήθειας στο σημείο σπεύδουν ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και ένα παραπλέον εμπορικό πλοίο με σημαία Δανίας.

Στην περιοχή πνέουν νοτιοδυτικοί άνεμοι έντασης 4 έως 5 μποφόρ.