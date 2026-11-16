Διακοπές νερού τη Δευτέρα (16/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΘΗΝΑ (ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ)
Ατρέως και Μενελάου
- ΑΘΗΝΑ (ΠΟΛΥΓΩΝΟ)
Μοισιόδακος και Μπουγιουκλή
- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Α)
Εθνάρχου Μακαρίου και Δωδεκανήσου
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