Διακοπές νερού τη Δευτέρα (16/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.

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Διακοπές νερού τη Δευτέρα (16/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

  • ΑΘΗΝΑ (ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ)
    Ατρέως και Μενελάου
  • ΑΘΗΝΑ (ΠΟΛΥΓΩΝΟ)
    Μοισιόδακος και Μπουγιουκλή
  • ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Α)
    Εθνάρχου Μακαρίου και Δωδεκανήσου
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