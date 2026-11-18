Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 18 Νοεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 18 Νοεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Υποκατάστημα το ΣΥΡΙΖΑ έγινε το ΠΑΣΟΚ
Ελεύθερος Τύπος: 2+1 Εξοικονομώ το 2027
Η Καθημερινή: Το Ιράν στρατολόγησε ποινικούς των Σκοπίων
Τα Νέα: Αλλάζουν οι εξετάσεις
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 18 Νοεμβρίου.
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