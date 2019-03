Lifeline Hellas: Φιλανθρωπικό δείπνο αφιερωμένο στην Ημέρα της Γυναίκας (vid)

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την παρουσία των ΑΒΥ Πρίγκιπα Αλέξανδρου και Πριγκίπισσας Αικατερίνης της Σερβίας, ιδρύτρια του Lifeline Hellas, της Πρέσβεως Καλής Θελήσεως της Unesco Κυρίας Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη και τίμησε με την παρουσία της και την εξαίρετη ομιλία της η σύζυγος της Α.Ε. Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίας Βλασίας Παυλοπούλου.

Ο Πρόεδρος Δρ. Ζήσης Μπουκουβάλας ευχαρίστησε την χορηγό Αλεξία Στέλλα Μάντζαρη και τους υπόλοιπους χορηγούς, τους φίλους και το διοικητικό συμβούλιο και αναφέρθηκε στο σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο που προσφέρει η Πριγκίπισσα Αικατερίνη μέσω του Lifeline Hellas τα τελευταία 20 χρόνια.

Η σύζυγος της ΑΕ Προέδρου της Δημοκρατίας κυρία Βλασία Παυλοπούλου στην υπέροχη ομιλία της μίλησε για την θέση της Γυναίκας, την υπογεννητικότητα και τόνισε την σημασία της Γυναίκας στην κοινωνία μας.

Επίσης, η Πριγκίπισσα Αικατερίνη ευχαρίστησε την κυρία Παυλοπούλου για την συνεχή της υποστήριξη στο Lifeline Hellas και μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο της προσέφεραν τιμητική πλακέτα.

Στην ομιλία της η Πριγκίπισσα Αικατερίνη συγκίνησε τους παρευρισκομένους με την αναφορά της στην αξία της φιλανθρωπίας και τόνισε ότι ο σκοπός, η επιτυχία και η ευτυχία της ζωής είναι η προσφορά στους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.

Η κυρία Αθηνά Δεσύπρη, Γενική Γραμματέας του Ιδρύματος Μποδοσάκη, μίλησε για την μεγάλη προσφορά του Lifeline στους πυρόπληκτους της Αττικής σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη χάρις την εκδήλωση που πραγματοποίησε στην Νέα Υόρκη το Lifeline New York. Επίσης, αναφέρθηκε στην ευρύτερη συνεργασία του ιδρύματος Μποδοσάκη με το Lifeline όσον αφορά την δωρεά ιατρικού εξοπλισμού από το ίδρυμα Project Cure των ΗΠΑ καθώς και την βοήθεια στα ασυνόδευτα παιδιά πρόσφυγες χάρις την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Νέα Υόρκη.

Οι παρευρισκόμενοι απήλαυσαν την μοναδική διακόσμηση της κας Έμης Τρικάρδου με την εταιρεία της Artemide. Επίσης έλαβαν υπέροχα δώρα από την Άννα Μαρία Μαζαράκη και την Vichy. Ο βιρτουόζος του βιολί Γιαροσλάβ Τόκαρεβ, ο πιανίστας Αλέξανδρος Φαρρής και ο βαρύτονος Νικόλαος Καραγκιαούρης μάγεψαν τους παρευρισκομένους με τις ερμηνείες τους.

Την εκδήλωση παρουσίασε η δημοσιογράφος Μαρία Νικόλτσιου. Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν οι εταιρείες AS Marine, Medical Anti-Aging Center, Artemide, Beat be spoke events & services, Βίκος, Ελληνικά Κελλάρια, My catering, Vichy, Attitudes, Skinos, Otto’s, Nikotian, Ιωάννα Ευθυμίου, Γιούλα Θεοδωροπούλου.

Ανάμεσα στους παρευρισκομένους ήταν o γιος της Πριγκίπισσας Αικατερίνης, David Andrews μαζί με τη σύζυγο του Δρ. Άντζι Μαργαρίτη, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η Δρ. Άλκηστις Πρίνου Μπουκουβάλα, ο κος Γιάννης Σαχίνης, η Δρ. Φώφη Καμποσιώρα, η Δρ. Πεσκέση, η κα Έρση Τσακίρογλου, η κα Νάσια Παπαμανώλη, η κα Ρόη Κωνσταντά καθώς και ο επίτιμος Πρόεδρος του σωματείου κος Ιωάννης Τρίκαρδος.

Επίσης παρευρέθησαν η σύζυγος του Προέδρου της Δημοκρατίας κα Βλασία Παυλοπούλου, η Πρέσβυς Καλής Θελήσεως της Unesco Κυρίας Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη, η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας στις ΗΠΑ Mrs. Deborah L. Wince – Smith, o Αντιναύαρχος και Αρχηγός ΓΕΝ Νικόλαος Τσούνης, ο Καρδιοχειρουργός Καθηγητής και μεγάλος φιλάνθρωπος που έχει προσφέρει περισσότερες από 15.000 εγχειρήσεις Αυξέντιος Καλάγκος με την σύζυγο Δρ. Nataliya Shatelen, η κα Αλεξία Στέλλα Μάντζαρη με την μητέρα της Νένα Παπαμανωλοπούλου, η τέως υπουργός τουρισμού κα Όλγα Κεφαλογιάννη, η κα Αρετή Αγγελίδου Στασινοπούλου, ο κος και κα Μαρμαρίδη, ο κος και η κα Christian Thomas, ο Δρ. και η κα Αγγελική Αγγελίδη, η οικογένεια Παπαποστόλου,ο κος και η κυρία Στέλιου Λάβδα, η κα Έλενα Μακρή Λυμπέρη, ο κος και η κα Αλέξανδρου Μωραϊτάκη, ο κος Γεώργιος Παπαγιαννόπουλος, η κα Δέσποινα Πορτοκάλη, η κα Άννα Μαρία Ρογδάκη, η κα Ελένη Ράϊκου, η κα Αρούς Νικοτιάν, ο Δρ. και η κα Άρη Νταμάγκα, ο κος Τρύφων Θεόδωρος, η κα Δώρα Ψαλτοπούλου Δημοπούλου, η Ξένια Παπασταύρου, ο κος Goran Vlaovic, η κα Όλγα Καραβερβέρη, ο Δρ. Γιάννης Ξενέλης, ο κος και κα Δημήτρης Αντωνόπουλος, η κα Λίζα Έβερτ, η κα Ειρήνη Νταϊφά, η κα Ειρήνη Βασιλοπούλου, η κα Νίκη Παξιμαδάκη και πολλοί άλλοι.