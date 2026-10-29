Εντός Ύλης - Φανή Βαγγελάτου: Λογοθεραπεία και Ειδική Αγωγή - Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή

Το Newsbomb.gr, σε συνεργασία με την Career Gate, παρουσιάζει ένα επεισόδιο αφιερωμένο στη Λογοθεραπεία, την Ειδική Αγωγή και τη σημασία της έγκαιρης και ουσιαστικής υποστήριξης παιδιών και ενηλίκων.

Newsbomb

ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΕΝΤΟΣ ΥΛΗΣ • ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 32

Εντός Ύλης - Φανή Βαγγελάτου: Λογοθεραπεία και Ειδική Αγωγή - Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή

00.00/49:00

Ένα σύγχρονο, ενημερωτικό και ανθρώπινο video podcast για νέους, γονείς και επαγγελματίες που ψάχνουν τον δρόμο τους στην εκπαίδευση και την καριέρα. Με οικοδεσπότες τους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού του Career Gate, Κωστή Κατσανέβα και Θανάση Λέλε, κάθε επεισόδιο φωτίζει επιλογές, ανατρέπει στερεότυπα και προσφέρει πρακτικές συμβουλές για σπουδές, καριέρα και μέλλον.

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ΕΝΤΟΣ ΥΛΗΣ • ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ

Καλεσμένη μας η Φανή Βαγγελάτου, Λογοθεραπεύτρια, η οποία μας βοηθά να γνωρίσουμε καλύτερα έναν επιστημονικό και επαγγελματικό χώρο με σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη, την επικοινωνία και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων.

Μιλάμε για την προσωπική και επαγγελματική της διαδρομή, για την επιλογή της να ασχοληθεί με τη Λογοθεραπεία και για όσα την εμπνέουν καθημερινά στην επαφή της με τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Παράλληλα, γνωρίζουμε το πραγματικό εύρος της Λογοθεραπείας, που εκτείνεται πολύ πέρα από τις δυσκολίες στην ομιλία, καθώς και τις δυνατότητες σπουδών και επαγγελματικής εξέλιξης που προσφέρει στους νέους.

Η συζήτηση εστιάζει στην ανάπτυξη του λόγου και της επικοινωνίας, στα πρώτα σημάδια που μπορεί να προβληματίσουν έναν γονιό ή εκπαιδευτικό και στη σημασία της έγκαιρης αναγνώρισης των δυσκολιών. Πότε χρειάζεται να απευθυνθούμε σε έναν ειδικό; Πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε ένα παιδί χωρίς να του δημιουργούμε πρόσθετη πίεση; Και πώς βρίσκουμε την ισορροπία ανάμεσα στην έγκαιρη παρέμβαση και στην υπερβολική ανησυχία;

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην Ειδική Αγωγή και στην ανάγκη να αντιμετωπίζουμε κάθε παιδί ως μια ξεχωριστή προσωπικότητα, με τις δικές του δυνατότητες, ανάγκες και ρυθμούς ανάπτυξης. Αναδεικνύεται ο ρόλος του σχολείου στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος αποδοχής και συμπερίληψης, αλλά και η σημασία της οικογένειας στην καθημερινή υποστήριξη του παιδιού.

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Ένα σημαντικό μέρος της συζήτησης αφορά τη συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών ειδικοτήτων που συμμετέχουν στην υποστήριξη ενός παιδιού. Λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ειδικοί παιδαγωγοί και ψυχολόγοι καλούνται να λειτουργήσουν ως ομάδα, με κοινούς στόχους και με επίκεντρο τις πραγματικές ανάγκες του παιδιού. Παράλληλα, εξετάζουμε πόσο σημαντικό είναι η θεραπευτική διαδικασία να συνδέεται ουσιαστικά με την καθημερινότητά του, χωρίς να περιορίζει τον χρόνο για παιχνίδι, ξεκούραση και κοινωνική επαφή.

Η Φανή Βαγγελάτου μάς βοηθά επίσης να κατανοήσουμε γιατί σήμερα ακούμε συχνότερα για αναπτυξιακές, επικοινωνιακές και μαθησιακές δυσκολίες. Συζητάμε για την καλύτερη ενημέρωση και την έγκαιρη αναγνώριση, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο οι σύγχρονες συνήθειες και η καθημερινή επικοινωνία μέσα στην οικογένεια συνδέονται με την ανάπτυξη των παιδιών.

Η συζήτηση επεκτείνεται και στους ενήλικες, αναδεικνύοντας μια πλευρά της Λογοθεραπείας που συχνά δεν γνωρίζουμε. Από τις δυσκολίες επικοινωνίας που μπορεί να συνοδεύουν έναν άνθρωπο από την παιδική ηλικία μέχρι τις ανάγκες υποστήριξης που προκύπτουν αργότερα στη ζωή, η Λογοθεραπεία μπορεί να έχει ουσιαστικό ρόλο σε διαφορετικά στάδια της ανθρώπινης πορείας.

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Ένα επεισόδιο για τη σημασία της επικοινωνίας, της κατανόησης και της έγκαιρης υποστήριξης. Για τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς που θέλουν να βρίσκονται ουσιαστικά δίπλα στα παιδιά. Και για τους νέους που αναζητούν ένα επάγγελμα στο οποίο η επιστημονική γνώση συναντά την ανθρώπινη επαφή και την κοινωνική προσφορά.

Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast του Newsbomb.gr, «Εντός Ύλης», μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στο YouTube Newsbomb.gr

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