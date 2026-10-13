Πωλείται ολόκληρο νησί στην Ισπανία με κάστρο του 1923, 11 υπνοδωμάτια και ηλιακά πάνελ

Η νήσος Centinela βρίσκεται στον ταμιευτήρα El Burguillo, στην επαρχία Άβιλα, στην κεντρική Ισπανία, περίπου 80 χιλιόμετρα από τη Μαδρίτη. Η ιδιοκτησία διατίθεται προς πώληση μέσω της μεσιτικής εταιρείας CENTURY 21 Homeplace, με ζητούμενη τιμή 3.250.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την επίσημη αγγελία, το νησί έχει έκταση 10.847 τετραγωνικών μέτρων και φιλοξενεί ένα κτίριο περίπου 1.000 τ.μ., το οποίο κατασκευάστηκε το 1923 πάνω σε παλαιότερο παρατηρητήριο και έχει ανακαινιστεί πλήρως.

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