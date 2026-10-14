Το τέλος του κόσμου στις 13 Νοεμβρίου 2026: Γιατί η επιστήμη πίστεψε ότι θα συμβεί

Snapshot Το 196 δημοσιεύτηκε μελέτη που προέβλεπε το τέλος του κόσμου στις 13 Νοεμβρίου 2026 λόγω εκθετικής αύξησης πληθυσμού και εξάντλησης πόρων.

Η εξίσωση του Χάιντς φον Φέρστερ υποστήριζε ότι η ανθρώπινη ικανότητα συνεργασίας θα οδηγούσε σε ανεξέλεγκτη αύξηση πληθυσμού, φτάνοντας σχεδόν στο άπειρο.

Η θεωρία προκάλεσε έντονες συζητήσεις, χρησιμοποιήθηκε σε θεσμικά πλαίσια και παρέμεινε αποδεκτή σε ακαδημαϊκούς κύκλους για δεκαετίες λόγω της μαθηματικής ακρίβειάς της.

Από τη δεκαετία του 1990, ο παγκόσμιος πληθυσμός μειώνει τα ποσοστά γεννήσεων, απομακρύνοντας την προβλεπόμενη καταστροφή.

Το άρθρο χρησιμοποίησε καταστροφολογικό τίτλο για να αναδείξει σοβαρό δημογραφικό ζήτημα, συνδυάζοντας επιστημονική αυστηρότητα με θεατρική παρουσίαση. Snapshot powered by AI

Το 1960, το έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Science δημοσίευσε μια μελέτη με έναν κατηγορηματικό τίτλο, η οποία προέβλεπε την ακριβή ημερομηνία του τέλους του κόσμου: Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026. Σύμφωνα με τις σύνθετες εξισώσεις των ερευνητών, τη μοιραία αυτή ημέρα ο ανθρώπινος πληθυσμός θα έφτανε σε ένα όριο κοντά στο άπειρο, οδηγώντας κυριολεκτικά στην εξόντωση της ανθρωπότητας εξαιτίας της πλήρους έλλειψης πόρων και διαθέσιμου χώρου.

Η θεωρία, η οποία ίσως προκαλεί σήμερα χαμόγελα λίγο πριν από την υποτιθέμενη καταληκτική ημερομηνία, είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία εκείνη την εποχή και αντιμετωπίστηκε με μεγάλη σοβαρότητα από τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, λόγω της εντυπωσιακής μαθηματικής της τεκμηρίωσης. Ο Χάιντς φον Φέρστερ, ένας σπουδαίος Αυστριακός-Αμερικανός καθηγητής και ειδικός στην κυβερνητική, ανέπτυξε μαζί με δύο φοιτητές μια εξίσωση που ανέτρεπε τις παραδοσιακές δημογραφικές αντιλήψεις της εποχής, ρίχνοντας μια δυσοίωνη σκιά στο μέλλον του ανθρώπινου είδους και πυροδοτώντας έντονες διεθνείς συζητήσεις.

Η εξίσωση του τέλους του κόσμου και ο κίνδυνος να συνθλιβούμε

Στα μέσα του 20ού αιώνα, η αύξηση του πληθυσμού προκαλούσε ολοένα μεγαλύτερη κοινωνική ανησυχία, συνδεόμενη συχνά με τη μαλθουσιανή θεωρία, σύμφωνα με την οποία η εκθετική αύξηση του πληθυσμού περιορίζεται διαρκώς από τη δυνατότητα παραγωγής τροφίμων.

Στο άρθρο τους, ωστόσο, ο φον Φέρστερ και οι συνεργάτες του, Πατρίσια Μ. Μόρα και Λόρενς Γ. Αμιό, υποστήριξαν ότι οι άνθρωποι αποτελούσαν σαφή εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα. Χάρη στην έμφυτη ικανότητά μας να επικοινωνούμε και να δημιουργούμε συμμαχίες για την επίλυση προβλημάτων, η αύξηση της πληθυσμιακής πυκνότητας θα δημιουργούσε περισσότερες ευκαιρίες συνεργασίας.

Κατά συνέπεια, ο πληθυσμός θα αυξανόταν με εκθετικό ρυθμό και θα συνέχιζε να μεγαλώνει. Χρησιμοποιώντας 24 εκτιμήσεις για τον παγκόσμιο πληθυσμό των προηγούμενων 2.000 ετών, οι συγγραφείς υποστήριξαν ότι ο αριθμός των ανθρώπων είχε ξεπεράσει συστηματικά τις ιστορικές προβλέψεις.

Προβάλλοντας αυτά τα δεδομένα στο μέλλον, υπολόγισαν ότι έως το 2026 ο πληθυσμός θα πλησίαζε το άπειρο, καταλήγοντας σε ένα μακάβριο συμπέρασμα: τα δισέγγονά μας θα είχαν αποφύγει τον θάνατο από την πείνα, αλλά θα αντιμετώπιζαν μια ακόμη χειρότερη μοίρα, καθώς θα κινδύνευαν να συνθλιβούν κυριολεκτικά λόγω της έλλειψης ζωτικού χώρου.

Μαθηματική ακρίβεια

Η δημοσίευση προκάλεσε άμεσα σάλο, με το θέμα να φιλοξενείται στα περιοδικά Time και The New York Times. Όταν μαθηματικοί και δημογράφοι επιτέθηκαν με σφοδρότητα στη μελέτη, χαρακτηρίζοντάς την προφανώς παράλογη, οι συγγραφείς υπερασπίστηκαν δυναμικά το έργο τους, επιμένοντας στην απόλυτη ορθότητα των μαθηματικών που βρίσκονταν πίσω από το μοντέλο τους.

Από τη δεκαετία του 1960 έως τη δεκαετία του 1980, η εξίσωση αναφερόταν τακτικά σε πανεπιστημιακά συγγράμματα γενετικής, οικολογίας και δημογραφίας, ενώ έφτασε ακόμη και σε θεσμικές συζητήσεις.

Κατά τη διάρκεια ακρόασης κοινοβουλευτικής επιτροπής στον Καναδά, το 1963, η χημική βιομηχανία χρησιμοποίησε τη θεωρία για να δικαιολογήσει την ανάγκη χρήσης φυτοφαρμάκων υπό το βάρος της πληθυσμιακής έκρηξης. Το 1971, η εξίσωση συμπεριλήφθηκε σε υπόθεση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ σχετικά με τις αμβλώσεις, προκειμένου να υποστηριχθεί ότι δεν υπήρχαν βάσιμοι λόγοι για την αύξηση των γεννήσεων.

Η αποκαλυπτική αυτή ιδέα παρέμεινε για χρόνια στους ακαδημαϊκούς κύκλους, καθώς οι προβλέψεις της αποδείχθηκαν εντυπωσιακά ακριβείς, παράγοντας εκτιμήσεις που, κατά τη συγκεκριμένη περιγραφή, ήταν σημαντικά καλύτερες από εκείνες των περισσότερων ειδικών κατά τις δεκαετίες του 1970 και του 1980.

Ανάμεσα στην επιστημονική αυστηρότητα και τη θεατρική τέχνη

Το αλάθητο της τρομακτικής μαθηματικής εξίσωσης άρχισε να αμφισβητείται μόλις γύρω στο 1993. Τότε, ο παγκόσμιος πληθυσμός άρχισε να υπολείπεται των καταστροφικών προβλέψεων, για τον ακριβώς αντίθετο λόγο από εκείνον που θα περίμενε κανείς: ο κόσμος είχε αρχίσει να μειώνει δραστικά τα ποσοστά γεννήσεων.

Οι επιστήμονες είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι, για να αποφευχθεί η κατάρρευση, η ανθρωπότητα θα έπρεπε να συνεργαστεί ώστε να μειώσει στο μισό το παγκόσμιο ποσοστό γεννήσεων. Σήμερα, οι γεννήσεις παγκοσμίως βρίσκονται λίγο κάτω από το μισό του επιπέδου που καταγραφόταν το 1960.

Πιθανότατα, λοιπόν, θα ξυπνήσουμε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου και θα αντικρίσουμε μια απολύτως συνηθισμένη ημέρα, χωρίς τον παραμικρό κίνδυνο να συνθλιβούμε μέχρι θανάτου. Ωστόσο, αξίζει να κρατήσουμε το δίδαγμα που αφήνει αυτό το συναρπαστικό ιστορικό επεισόδιο.

Στα νεανικά του χρόνια, ο Χάιντς φον Φέρστερ είχε ασχοληθεί με την ταχυδακτυλουργία και γνώριζε καλά την τέχνη της σκηνοθεσίας. Το άρθρο του απέκτησε παγκόσμια απήχηση επειδή παρουσιάστηκε ως ένα συνηθισμένο επιστημονικό κείμενο, το οποίο περιβαλλόταν έξυπνα από έναν καταστροφολογικό τίτλο.

Η ανάδειξη ενός σοβαρού ζητήματος μέσα από τον παραλογισμό αποδείχθηκε τελικά ένα πραγματικό πλεονέκτημα.