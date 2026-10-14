Ζητείται επαγγελματίας που θα μυρίζει... νησιά: Αμοιβή 2.000€ και δωρεάν διαμονή
Η Φινλανδία προσφέρει δωρεάν διαμονή και ικανοποιητική αμοιβή για μία εβδομάδα εργασίας σε όποιον αναλάβει ένα εξαιρετικά ιδιαίτερο project
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Αν σκέφτεστε μια αλλαγή στη ζωή σας ή αναζητάτε έναν προορισμό με εντελώς διαφορετικό «αέρα», η Φινλανδία προσφέρει μία μοναδική εμπειρία - που είναι όντως μοναδική!
Ο οργανισμός τουρισμού του αρχιπελάγους Turku αναζητά τον κατάλληλο υποψήφιο που θα ταξιδέψει στα παραδεισένια νησιά της χώρας, προσφέροντας δωρεάν διαμονή και αμοιβή 2.000 ευρώ για μόλις επτά ημέρες εργασίας μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου.
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