«Δεκαπλάσια από όλες τις σημερινές μαζί»: Η άγνωστη γιγαντιαία λίμνη που μπήκε στο βιβλίο Guinness

Όλα φαίνεται πως ήταν πολύ μεγαλύτερα κατά την προϊστορική εποχή, και οι λίμνες δεν αποτελούσαν εξαίρεση. Η μεγαλύτερη λίμνη που υπήρξε ποτέ στην επιφάνεια του πλανήτη σχηματίστηκε πριν από περίπου 11 εκατομμύρια χρόνια, ωστόσο χρειάστηκε να φτάσουμε στο τέλος του 2023 για να ενταχθεί επισήμως στο Βιβλίο των Ρεκόρ Guinness.

Η αναγνώριση αυτή οφείλεται στην επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης στην Ολλανδία. Ο επιστήμονας Γης Dr. Νταν Πάλκου και οι συνεργάτες του χρησιμοποίησαν τη μέθοδο της μαγνητοστρωματογραφίας, μέτρηση των αναστροφών του μαγνητικού πεδίου της Γης για τη χρονολόγηση ιζημάτων, υπολογίζοντας τις ακριβείς διαστάσεις της γιγαντιαίας λίμνης Paratethys.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta