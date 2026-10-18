Μην συνδέετε ποτέ πολύπριζο σε αυτό το δωμάτιο του σπιτιού - Όλοι οι ηλεκτρολόγοι προειδοποιούν

Snapshot Η χρήση πολύπριζων στην κουζίνα ενέχει σοβαρούς κινδύνους λόγω της υψηλής κατανάλωσης των συσκευών και της παρουσίας υγρασίας.

Η υπερφόρτωση πολύπριζων με συσκευές όπως βραστήρες και φούρνους μικροκυμάτων μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και πυρκαγιά.

Τα πολύπριζα δεν διαθέτουν προστασία από βραχυκυκλώματα σε υγρούς χώρους, όπως ο διακόπτης διαφυγής έντασης (GFCI), αυξάνοντας τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Συνιστάται η σύνδεση συσκευών απευθείας στις πρίζες τοίχου, αποφυγή πολλαπλών πολύπριζων και τοποθέτηση μακριά από νερό.

Σημάδια υπερφόρτωσης όπως θερμότητα στα φις ή μυρωδιά καμένου απαιτούν άμεση διακοπή χρήσης για την αποφυγή ατυχημάτων. Snapshot powered by AI

Οι ειδικοί στον τομέα της ηλεκτρολογίας επισημαίνουν τους σοβαρούς κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση πολύπριζων στην κουζίνα, όπου η συνύπαρξη συσκευών υψηλής κατανάλωσης και υγρασίας δημιουργεί προβλήματα ασφάλειας.

Η υπερφόρτωση και η επαφή με νερό μπορούν να προκαλέσουν βλάβες και ακόμη και πυρκαγιές.

Η κουζίνα περιλαμβάνει συσκευές που απαιτούν μεγάλη ηλεκτρική ισχύ, όπως βραστήρες, φρυγανιέρες, καφετιέρες, φούρνους μικροκυμάτων και air fryer, οι οποίες καταναλώνουν από 1.000 έως 1.800 Watt. Η χρήση δύο ή περισσότερων τέτοιων συσκευών σε ένα μόνο πολύπριζο υπερβαίνει τα όρια που προορίζονται για την πρίζα και το καλώδιο, προκαλώντας υπερθέρμανση και φθορά στις επαφές.

Επιπλέον, ψυγεία και άλλες συσκευές με συμπιεστές δημιουργούν απότομες αιχμές τάσης, επιβαρύνοντας περαιτέρω το ηλεκτρικό κύκλωμα.

Η παρουσία νερού κοντά στα πολύπριζα, όπως στον νεροχύτη ή στον πάγκο της κουζίνας, αυξάνει τον κίνδυνο βραχυκυκλώματος λόγω πιτσιλισμάτων. Τα κοινά πολύπριζα δεν διαθέτουν συστήματα προστασίας όπως ο διακόπτης διαφυγής έντασης (GFCI), που είναι απαραίτητος σε σημεία με υγρασία για την αποφυγή ηλεκτροπληξιών και βλαβών.

Οι ηλεκτρολόγοι προτείνουν να συνδέονται οι συσκευές απευθείας στις πρίζες τοίχου, περιορίζοντας μία συσκευή ανά υποδοχή, και να αποσυνδέονται οι μικροσυσκευές μετά τη χρήση. Επιπλέον, συνιστούν να αποφεύγεται η σύνδεση πολλαπλών πολύπριζων μεταξύ τους και να τοποθετούνται μακριά από σημεία με νερό.

Σε περιπτώσεις όπου οι υπάρχουσες πρίζες δεν επαρκούν, καλό είναι να εγκαθίστανται επιπλέον γραμμές ή πρίζες από αδειούχο ηλεκτρολόγο.

Προειδοποιητικά σημάδια υπερφόρτωσης

Σημάδια όπως η αυξημένη θερμοκρασία στα φις, η μυρωδιά καμένου πλαστικού, η αποχρωματισμένη πρίζα ή το τρεμοπαίξιμο των φώτων υποδεικνύουν υπερφόρτωση και απαιτούν άμεση διακοπή της χρήσης των πολύπριζων για την αποφυγή ατυχημάτων.

Τα πολύπριζα είναι κατάλληλα μόνο για συσκευές χαμηλής κατανάλωσης, όπως λάμπες, φορτιστές και τηλεοράσεις, και όχι για συσκευές υψηλής ισχύος που χρησιμοποιούνται στην κουζίνα.

Η σωστή διαχείριση της ηλεκτρικής κατανάλωσης και η προσεκτική χρήση των πολύπριζων συμβάλλουν σημαντικά στην πρόληψη ηλεκτρολογικών ατυχημάτων και πυρκαγιών στο σπίτι.

Πηγή: thecoolist.com