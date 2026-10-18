Μην συνδέετε ποτέ πολύπριζο σε αυτό το δωμάτιο του σπιτιού - Όλοι οι ηλεκτρολόγοι προειδοποιούν

Οι ηλεκτρολόγοι προτείνουν να συνδέονται οι συσκευές απευθείας στις πρίζες τοίχου

Δημήτρης Δρίζος

Μην συνδέετε ποτέ πολύπριζο σε αυτό το δωμάτιο του σπιτιού - Όλοι οι ηλεκτρολόγοι προειδοποιούν
WHAT THE FACT
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η χρήση πολύπριζων στην κουζίνα ενέχει σοβαρούς κινδύνους λόγω της υψηλής κατανάλωσης των συσκευών και της παρουσίας υγρασίας.
  • Η υπερφόρτωση πολύπριζων με συσκευές όπως βραστήρες και φούρνους μικροκυμάτων μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και πυρκαγιά.
  • Τα πολύπριζα δεν διαθέτουν προστασία από βραχυκυκλώματα σε υγρούς χώρους, όπως ο διακόπτης διαφυγής έντασης (GFCI), αυξάνοντας τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
  • Συνιστάται η σύνδεση συσκευών απευθείας στις πρίζες τοίχου, αποφυγή πολλαπλών πολύπριζων και τοποθέτηση μακριά από νερό.
  • Σημάδια υπερφόρτωσης όπως θερμότητα στα φις ή μυρωδιά καμένου απαιτούν άμεση διακοπή χρήσης για την αποφυγή ατυχημάτων.
Snapshot powered by AI

Οι ειδικοί στον τομέα της ηλεκτρολογίας επισημαίνουν τους σοβαρούς κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση πολύπριζων στην κουζίνα, όπου η συνύπαρξη συσκευών υψηλής κατανάλωσης και υγρασίας δημιουργεί προβλήματα ασφάλειας.

Η υπερφόρτωση και η επαφή με νερό μπορούν να προκαλέσουν βλάβες και ακόμη και πυρκαγιές.

Η κουζίνα περιλαμβάνει συσκευές που απαιτούν μεγάλη ηλεκτρική ισχύ, όπως βραστήρες, φρυγανιέρες, καφετιέρες, φούρνους μικροκυμάτων και air fryer, οι οποίες καταναλώνουν από 1.000 έως 1.800 Watt. Η χρήση δύο ή περισσότερων τέτοιων συσκευών σε ένα μόνο πολύπριζο υπερβαίνει τα όρια που προορίζονται για την πρίζα και το καλώδιο, προκαλώντας υπερθέρμανση και φθορά στις επαφές.

Επιπλέον, ψυγεία και άλλες συσκευές με συμπιεστές δημιουργούν απότομες αιχμές τάσης, επιβαρύνοντας περαιτέρω το ηλεκτρικό κύκλωμα.

Η παρουσία νερού κοντά στα πολύπριζα, όπως στον νεροχύτη ή στον πάγκο της κουζίνας, αυξάνει τον κίνδυνο βραχυκυκλώματος λόγω πιτσιλισμάτων. Τα κοινά πολύπριζα δεν διαθέτουν συστήματα προστασίας όπως ο διακόπτης διαφυγής έντασης (GFCI), που είναι απαραίτητος σε σημεία με υγρασία για την αποφυγή ηλεκτροπληξιών και βλαβών.

Οι ηλεκτρολόγοι προτείνουν να συνδέονται οι συσκευές απευθείας στις πρίζες τοίχου, περιορίζοντας μία συσκευή ανά υποδοχή, και να αποσυνδέονται οι μικροσυσκευές μετά τη χρήση. Επιπλέον, συνιστούν να αποφεύγεται η σύνδεση πολλαπλών πολύπριζων μεταξύ τους και να τοποθετούνται μακριά από σημεία με νερό.

Σε περιπτώσεις όπου οι υπάρχουσες πρίζες δεν επαρκούν, καλό είναι να εγκαθίστανται επιπλέον γραμμές ή πρίζες από αδειούχο ηλεκτρολόγο.

Προειδοποιητικά σημάδια υπερφόρτωσης

Σημάδια όπως η αυξημένη θερμοκρασία στα φις, η μυρωδιά καμένου πλαστικού, η αποχρωματισμένη πρίζα ή το τρεμοπαίξιμο των φώτων υποδεικνύουν υπερφόρτωση και απαιτούν άμεση διακοπή της χρήσης των πολύπριζων για την αποφυγή ατυχημάτων.

Τα πολύπριζα είναι κατάλληλα μόνο για συσκευές χαμηλής κατανάλωσης, όπως λάμπες, φορτιστές και τηλεοράσεις, και όχι για συσκευές υψηλής ισχύος που χρησιμοποιούνται στην κουζίνα.

Η σωστή διαχείριση της ηλεκτρικής κατανάλωσης και η προσεκτική χρήση των πολύπριζων συμβάλλουν σημαντικά στην πρόληψη ηλεκτρολογικών ατυχημάτων και πυρκαγιών στο σπίτι.

Πηγή: thecoolist.com

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:02ΥΓΕΙΑ

Γιατί νιώθετε σαν να έχετε ξαναζήσει κάτι που συμβαίνει τώρα: Τι είναι το «ντεζαβού» (déjà vu)

10:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Οι ελληνικές προτάσεις για την ενέργεια πήραν έγκριση από τους Ευρωπαίους ηγέτες»

09:59ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία «φλέγεται» - Σχεδόν 800.000 πολίτες στους δρόμους της χώρας κατά του «υψηλού κόστους ζωής»

09:55WHAT THE FACT

Ο πιο στοιχειωμένος δρόμος στον κόσμο: «Φαντάσματα εμφανίστηκαν σε τρομακτικές μορφές»

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απάτη με «μαϊμού»πακέτα και αντικαταβολή – Θύμα συγγενικό πρόσωπο της Κατερίνας Ζαρίφη

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες εικόνες στα στενά του Ορμούζ: Ιρανοί... ψαρεύουν iPhone και αρώματα από βυθισμένα κοντέινερ

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Συγκίνηση και θλίψη στο 40ήμερο μνημόσυνο του τραγουδιστή - Συγγενείς και θαυμαστές τον τιμούν στη Νίκαια

09:26ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία έχουν προκηρύξει δάσκαλοι και νηπιαγωγοί για την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου

09:22WHAT THE FACT

Μην συνδέετε ποτέ πολύπριζο σε αυτό το δωμάτιο του σπιτιού - Όλοι οι ηλεκτρολόγοι προειδοποιούν

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Άνοιξε ο δρόμος για την αποκατάσταση των ζημιών σε διαμερίσματα από το μετρό

09:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Hyundai εκπαιδεύει ρομπότ για να εργαστούν στα εργοστάσιά της

09:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Οι Έλληνες «κόβουν» από το τραπέζι ελαιόλαδο, κρέας και ψωμί – Τι δείχνουν οι έρευνες

09:03ΚΟΣΜΟΣ

Αποζημίωση 6 εκατ. δολαρίων σε επιστήμονα που κατηγορήθηκε για σεξουαλική παρενόχληση

08:53ΕΡΓΑΣΙΑ

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Έρχεται νέα επέκταση στις 16 Νοεμβρίου - Ποιοι κλάδοι θα συμπεριληφθούν

08:46ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση: Ο πόλεμος πλησιάζει την Ευρώπη - Ο ρόλος της Μαύρης Θάλασσας και το «άρθρο 4» του ΝΑΤΟ

08:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Sony: Τέλος εποχής για τα ηχοσυστήματα αυτοκινήτου

08:44ΚΟΣΜΟΣ

Τεχνητή Νοημοσύνη: Η Ελληνίδα καθηγήτρια του MIT που θέλει να μειώσει την ενεργειακή κατανάλωση των data centers

08:29ΚΑΙΡΟΣ

Το Super El Niño αποκτά ένα δεύτερο «πλοκάμι» – Προειδοποιήσεις για ακραία καιρικά φαινόμενα

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Στον Ιερό Ναό η μητέρα του για το 40ήμερο μνημόσυνο - Πώς θα γίνει η τελετή στη Νίκαια

08:27ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Δεν του έκανα πλασμαφαίρεση» - Η νέα υπερασπιστική γραμμή της Γάκα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ανατροπή τον Νοέμβριο - Η πρόβλεψη του ECMWF για την Ελλάδα

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Συγκίνηση και θλίψη στο 40ήμερο μνημόσυνο του τραγουδιστή - Συγγενείς και θαυμαστές τον τιμούν στη Νίκαια

16:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή στο φθινοπωρινό σκηνικό - Οι εκτιμήσεις για τον Νοέμβριο στην Ελλάδα

09:22WHAT THE FACT

Μην συνδέετε ποτέ πολύπριζο σε αυτό το δωμάτιο του σπιτιού - Όλοι οι ηλεκτρολόγοι προειδοποιούν

07:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νίκος Λεβέντης: «Μήπως έχεις καταστροφέα εγγράφων;» - Νέες αποκαλύψεις για το θρίλερ του 251 ΓΝΑ

08:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Sony: Τέλος εποχής για τα ηχοσυστήματα αυτοκινήτου

08:27ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Δεν του έκανα πλασμαφαίρεση» - Η νέα υπερασπιστική γραμμή της Γάκα

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση σταθμός: 10.000€ αποζημίωση για κάθε ανεπιθύμητη κλήση που δέχεστε αν έχετε γραφτεί στο Άρθρο 11

07:08ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Πότε θα γυρίσουμε τους δείκτες των ρολογιών μας μια ώρα πίσω

20:53ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Κρητική urban τοιχογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη στην καρδιά της πόλης

08:29ΚΑΙΡΟΣ

Το Super El Niño αποκτά ένα δεύτερο «πλοκάμι» – Προειδοποιήσεις για ακραία καιρικά φαινόμενα

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες εικόνες στα στενά του Ορμούζ: Ιρανοί... ψαρεύουν iPhone και αρώματα από βυθισμένα κοντέινερ

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Στον Ιερό Ναό η μητέρα του για το 40ήμερο μνημόσυνο - Πώς θα γίνει η τελετή στη Νίκαια

06:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση μισθού για όλους από τον Απρίλιο: Αναλυτικά παραδείγματα, πόσο μειώνονται οι εισφορές

19:39ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Μικρή «ανάσα» από τις βροχές για την Ελλάδα - Πότε έρχεται νέα μεταβολή του καιρού

14:35WHAT THE FACT

«Ριφιφί»: Τι απέγιναν τα 100 εκατομμύρια δραχμές για τον μικρό Παναγιώτη

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Αντίστροφη μέτρηση για τις πληρωμές - Οι δικαιούχοι και τα ποσά

06:48ΚΟΣΜΟΣ

Στις φλόγες η Γαλλία: 1200 συλλήψεις, καταστροφές και όργιο λεηλασιών - Ντόμινο σε Ιταλία, Βέλγιο και Αλβανία

11:02ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια 2027: Πώς θα είναι τα φετινά Χριστούγεννα - Πότε θα πέσουν χιόνια

07:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Περιστέρι: Επιστροφή Ναν και αναζήτηση αντίδρασης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ