Αυστηρά μέτρα στη Βρετανία: Βαρύ πρόστιμο σε όσους ακούνε μουσική χωρίς ακουστικά στα MMM
Η βρετανική κυβέρνηση επιβάλλει πρόστιμα έως και 100 λιρών σε όσους αναπαράγουν μουσική ή βίντεο από τα ηχεία του κινητού στα ΜΜΜ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ιδιαίτερα νέα περιμένουν τους χρήστες των δημόσιων συγκοινωνιών στη Βρετανία, καθώς η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι όσοι ακούνε μουσική ή παρακολουθούν βίντεο στα κινητά τους τηλέφωνα χωρίς ακουστικά μέσα σε λεωφορεία και τρένα θα βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμο ύψους έως και 100 λιρών.
Ο Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ εξαπέλυσε εκστρατεία κατά της αντικοινωνικής συμπεριφοράς στα μέσα μεταφοράς. Η ενημερωτική καμπάνια με κεντρικό σύνθημα «share the journey, not the noise» ξεκινά τη Δευτέρα (19/10), υπενθυμίζοντας στους επιβάτες τη χρήση ακουστικών.
Διαβάστε τη συνέχεια στο gazzetta.gr
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:31 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φυλακές Μαλανδρίνου: Απαγχονισμένος βρέθηκε κρατούμενος
15:30 ∙ LIFESTYLE
«Σύγκρουση»: Το καθηλωτικό τρέιλερ της νέας σειράς του MEGA
05:38 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ