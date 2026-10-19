Αυστηρά μέτρα στη Βρετανία: Βαρύ πρόστιμο σε όσους ακούνε μουσική χωρίς ακουστικά στα MMM

Η βρετανική κυβέρνηση επιβάλλει πρόστιμα έως και 100 λιρών σε όσους αναπαράγουν μουσική ή βίντεο από τα ηχεία του κινητού στα ΜΜΜ

Newsroom

Αυστηρά μέτρα στη Βρετανία: Βαρύ πρόστιμο σε όσους ακούνε μουσική χωρίς ακουστικά στα MMM
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Ιδιαίτερα νέα περιμένουν τους χρήστες των δημόσιων συγκοινωνιών στη Βρετανία, καθώς η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι όσοι ακούνε μουσική ή παρακολουθούν βίντεο στα κινητά τους τηλέφωνα χωρίς ακουστικά μέσα σε λεωφορεία και τρένα θα βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμο ύψους έως και 100 λιρών.

Ο Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ εξαπέλυσε εκστρατεία κατά της αντικοινωνικής συμπεριφοράς στα μέσα μεταφοράς. Η ενημερωτική καμπάνια με κεντρικό σύνθημα «share the journey, not the noise» ξεκινά τη Δευτέρα (19/10), υπενθυμίζοντας στους επιβάτες τη χρήση ακουστικών.

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