Η γιγαντιαία μηχανή που σκάβει κάτω από τη Νέα Υόρκη: Το έργο που αλλάζει τις μετακινήσεις στις ΗΠΑ

Μια γιγαντιαία μηχανή διάνοιξης σηράγγων έπιασε δουλειά στο Νιου Τζέρσεϊ, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα από τα μεγαλύτερα σιδηροδρομικά έργα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η κατασκευή εντάσσεται σε μια επένδυση 16 δισ. δολαρίων, η οποία φιλοδοξεί να ενισχύσει τη σύνδεση με τη Νέα Υόρκη και να αναβαθμίσει μια υποδομή που εξυπηρετεί εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες καθημερινά.

Το έργο Hudson Tunnel Project αφορά την κατασκευή μιας νέας σιδηροδρομικής σήραγγας κάτω από τον ποταμό Χάντσον, αλλά και την ανακαίνιση της υφιστάμενης σήραγγας, η οποία χρησιμοποιείται από το 1910. Η πρώτη μηχανή διάνοιξης ξεκίνησε τις εργασίες της στις 9 Οκτωβρίου 2026, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας κρίσιμης φάσης για το φιλόδοξο σχέδιο που συνδέει το Νιου Τζέρσεϊ με τη Νέα Υόρκη.

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