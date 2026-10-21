Μέσα σε πέντε χρόνια δύτης τοποθέτησε 25.800 τσουβάλια τσιμέντου και έσωσε καθεδρικό ναό στην Αγγλία

Στις αρχές του 20ού αιώνα, ο εμβληματικός Γοτθικός καθεδρικός ναός του Γουίντσεστερ στην Αγγλία, μήκους 170 μέτρων, βρισκόταν στα πρόθυρα της ολοκληρωτικής κατάρρευσης.

Αιώνες μετά την κατασκευή του, ανακαλύφθηκε ότι το έδαφος πάνω στο οποίο στηριζόταν ήταν ένα υποχωρούν τυρφώδες υπόστρωμα (χώμα που χρησιμοποιείται για γλάστρες ουσιαστικά). Η σταδιακή καθίζηση προκαλούσε τριγμούς και τεράστιες ρωγμές στους τοίχους, καθιστώντας την πτώση του απλό θέμα χρόνου.

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