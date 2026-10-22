Σήμα κινδύνου για την Κένυα εκδίδουν οι ΗΠΑ: «Επανεξετάστε τα ταξίδια σας»
Το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε αυστηρή ταξιδιωτική οδηγία, καλώντας τους πολίτες να επανεξετάσουν τα ταξίδια τους στην Κένυα λόγω αυξημένης εγκληματικότητας
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Σε επίπεδο συναγερμού θέτει τους επίδοξους ταξιδιώτες το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, εκδίδοντας αυστηρή προειδοποίηση για όσους σχεδιάζουν να επισκεφθούν την Κένυα.
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καλεί τους πολίτες να «επανεξετάσουν» σοβαρά τα ταξιδιωτικά τους σχέδια προς τη δημοφιλή αφρικανική χώρα, επικαλούμενο μια σειρά από σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλειά τους.
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