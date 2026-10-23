Σαν σήμερα 23 Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 23 Οκτωβρίου

Newsroom

Σαν σήμερα 23 Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
WHAT THE FACT
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 23 Οκτωβρίου.

  • 42 π.Χ. - Μάχη των Φιλίππων: Ο Μάρκος Αντώνιος και ο Οκταβιανός νικούν το στρατό του Βρούτου. Ο Βρούτος αυτοκτονεί.
  • 1906 - Ο Αλμπέρτου Σάντους-Ντουμό πέταξε με το αεροσκάφος 14-bis για 60 μέτρα σε ύψος δύο ως τριών μέτρων.
  • 1911 - Πρώτη χρήση αεροσκάφους σε πόλεμο. Κατά τη διάρκεια του ιταλοτουρκικού πολέμου, ένας Ιταλός πιλότος απογειώνεται από τη Λιβύη για να παρατηρήσει τις γραμμές του τουρκικού στρατού.
  • 1942 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Δεύτερη μάχη του Ελ Αλαμέιν. Στο Ελ Αλαμέιν στη βόρεια Αίγυπτο, η βρετανική Όγδοη Στρατιά υπό τον στρατάρχη Μπέρναρντ Μοντγκόμερυ ξεκινά μία κρίσιμη επίθεση για να εκδιώξει τα στρατεύματα του Άξονα από την Αίγυπτο.
  • 1973 - Με παρέμβαση των Ηνωμένων Εθνών επέρχεται κατάπαυση του πυρός με επίσημη λήξη του πολέμου Γιομ Κιπούρ μεταξύ Ισραήλ και Συρίας.
  • 1989 - Ανατροπή της κομουνιστικής λαϊκής δημοκρατίας της Ουγγαρίας.
  • 2002 - Τσετσένοι τρομοκράτες καταλαμβάνουν το θέατρο Μόσχας κρατώντας 700 ομήρους.
  • 2017 - Πεθαίνει ο βρετανικής καταγωγής, Γερμανός κινηματογραφιστής Γουόλτερ Λάσαλι. Είναι περισσότερο γνωστός από την ταινία Αλέξης Ζορμπάς, με την οποία κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Φωτογραφίας το 1964.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:24ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 23 Οκτωβρίου

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Πότε θα πάμε τους δείκτες των ρολογιών μια ώρα πίσω

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2026: Ξεκινούν οι πληρωμές σε 2,7 εκατ. συνταξιούχους – Ποιοι βλέπουν πρώτοι λεφτά

05:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με τοπικές βροχές και μέχρι 26 βαθμούς η Παρασκευή – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Online αγορές από Κίνα και άλλες τρίτες χώρες: Νέο τέλος 2 ευρώ από 1η Νοεμβρίου – Πώς υπολογίζεται

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 23 Οκτωβρίου

04:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου

04:08ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1Κ/2026: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις 324 θέσεις σε νοσοκομεία (ΥΕ)

03:20ΕΡΓΑΣΙΑ

59η Ημέρα Καριέρας: Πάνω από 30 επιχειρήσεις προσφέρουν περισσότερες από 700 θέσεις εργασίας

02:56ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Όχι σε προσωρινή εκεχειρία – Ζητά συνολική συμφωνία για τον πόλεμο στην Ουκρανία

02:32ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλες καταστροφές στο Θιβέτ – 16 νεκροί και 46 τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό των 7 Ρίχτερ

02:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Το Ιράν ανεβάζει σκόπιμα τις τιμές του πετρελαίου ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών

01:42ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2026: Βγήκε μεγάλη προκήρυξη για 3.262 θέσεις στο Δημόσιο με απολυτήριο Γυμνασίου – Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

01:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών – Τι αλλάζει από 1η Ιανουαρίου 2027

00:58ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Βουλευτής ζητά αλλαγή της πολιτικής για τα πυρηνικά όπλα αν οι ΗΠΑ επιτεθούν ξανά

00:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Τα 820.000 είναι… σηκωμένα και δωσμένα – Η σιωπή δεν ξέρω τι δείχνει»

00:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Βουτιά 2,6% για τον Nasdaq με νέο sell-off στην τεχνολογία

23:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Σπάρτα Πράγας 1-0: Γκονζάλες και... έφυγε για 8άδα!

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Στο σφυρί ο πίνακας «Ιρις» του Κλοντ Μονέ - Αγοράστηκε στην τιμή των 50 εκατ. ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

19:02ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Σκόνη και θρύψαλα»: Οι συνθηματικές εντολές στους διαιτητές για... χειρουργείο σε μια ομάδα - Πώς έστησαν ακόμη και αγώνες μαθητικών πρωταθλημάτων - Κατάθεση που καίει Λιόλιο και τους άλλους 5 συλληφθέντες

14:55ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός είχε κάνει πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της συλληφθείσας Τσαρούχα για να σφυρίζει σε ματς με τον Παναθηναϊκό!

06:33ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Γιονγκ Ουν: Η αλήθεια για το «ανακοινωθέν θανάτου», τη φωτογραφία και την εγκεφαλική αιμορραγία

22:05ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις: Ο Λιόλιος είχε ζητήσει να αποβληθεί παίκτης - Τα SMS και τα 931.000 ευρώ που προκαλούν «σεισμό» στο ελληνικό μπάσκετ

02:32ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλες καταστροφές στο Θιβέτ – 16 νεκροί και 46 τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό των 7 Ρίχτερ

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 22/10: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 3 εκατ. ευρώ

18:38ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: «Ετοιμαστείτε για πόλεμο ή ολικό μπλακάουτ» - Οδηγός επιβίωσης στους πολίτες - Τρία λίτρα νερό, τρόφιμα, φάρμακα και μετρητά για κάθε πολίτη

05:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με τοπικές βροχές και μέχρι 26 βαθμούς η Παρασκευή – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

08:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με βροχές και καταιγίδες - Η ημέρα που αλλάζει το σκηνικό

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Αλυσίδα πιτσαρίας Pizza Fan: 1,1 εκατ. ευρώ είχε τελικά η βίλα του ιδιοκτήτη

01:42ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2026: Βγήκε μεγάλη προκήρυξη για 3.262 θέσεις στο Δημόσιο με απολυτήριο Γυμνασίου – Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Online αγορές από Κίνα και άλλες τρίτες χώρες: Νέο τέλος 2 ευρώ από 1η Νοεμβρίου – Πώς υπολογίζεται

16:18LIFESTYLE

Η Κέιτ Μίντλετον επέστρεψε 14 χρόνια μετά στον χώρο όπου έδωσε την πρώτη της βασιλική ομιλία

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Νεκρός 28χρονος που έπεσε σε κάγκελα από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας

20:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Double score για ΝΔ, προβάδισμα με 12,5 μονάδες έναντι της ΕΛΑΣ στην πρόθεση ψήφου και Βουλή 8 κομμάτων

06:44LIFESTYLE

Τα μονοψήφια νούμερα φέρνουν προβληματισμό στα κανάλια – Ποια προγράμματα «ζορίζονται»

17:58ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Όπου τους βρίσκω θα τους διαλύω γιατί είναι εχθροί μου»: Τα στοιχεία που «καίνε» Λιόλιο και τους άλλους 5 – Οι αγώνες του Προμηθέα που ελέγχονται ως στημένοι -Η Τσαρούχα ζητούσε να της κανονίσουν διαμονή στο Costa Navarino

01:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών – Τι αλλάζει από 1η Ιανουαρίου 2027

10:12ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμια ανησυχία: Η αδελφή του Κιμ Γιονγκ Ουν απειλεί με «οδυνηρή κατάσταση» την Σεούλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ