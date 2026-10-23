Ο λόγος που τα σκάνδαλα καταλήγουν σε gate
Από το Qatargate και το Sofagate μέχρι το Camillagate και το Golfgate, η λέξη «gate» εμφανίζεται σταθερά πίσω από κάθε μεγάλη υπόθεση που απασχολεί την κοινή γνώμη.
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Στην πραγματικότητα, η αγγλική λέξη μεταφράζεται απλώς ως «θύρα» ή «πύλη». Όταν όμως προστίθεται ως συνθετικό δίπλα σε οποιοδήποτε ουσιαστικό, μεταμορφώνει αυτόματα την οποιαδήποτε λέξη σε συνώνυμο της διαφθοράς και της συγκάλυψης.
Για να κατανοήσουμε πως μια λέξη χωρίς καμία πολιτική ή ποινική βαρύτητα κατέληξε να «βαφτίζει» τα μεγαλύτερα σκάνδαλα του πλανήτη, πρέπει να γυρίσουμε πίσω στο 1972, στις Ηνωμένες Πολιτείες - που αλλού.
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