Η 39χρονη που έχει «τη δύναμη του Σούπερμαν»: Η «μεταφυσική» όραση ακτινών Χ

Η ιστορία της Νατάσα Ντέμκινα, της γυναίκας που ισχυρίζεται ότι διαθέτει όραση ακτινών Χ, συνεχίζει να διχάζει την επιστημονική κοινότητα.

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Η 39χρονη που έχει «τη δύναμη του Σούπερμαν»: Η «μεταφυσική» όραση ακτινών Χ
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Οι υπερήρωες αποτελούν συνήθως φανταστικούς χαρακτήρες των ταινιών και των κόμικς. Η επιθυμία για ικανότητες όπως το πέταγμα, ο τηλεμεταφορά ή η αόρατη υπόσταση παραμένει στη σφαίρα της φαντασίας.

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