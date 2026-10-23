Η 39χρονη που έχει «τη δύναμη του Σούπερμαν»: Η «μεταφυσική» όραση ακτινών Χ
Η ιστορία της Νατάσα Ντέμκινα, της γυναίκας που ισχυρίζεται ότι διαθέτει όραση ακτινών Χ, συνεχίζει να διχάζει την επιστημονική κοινότητα.
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Οι υπερήρωες αποτελούν συνήθως φανταστικούς χαρακτήρες των ταινιών και των κόμικς. Η επιθυμία για ικανότητες όπως το πέταγμα, ο τηλεμεταφορά ή η αόρατη υπόσταση παραμένει στη σφαίρα της φαντασίας.
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