Η 39χρονη που έχει «τη δύναμη του Σούπερμαν»: Η «μεταφυσική» όραση ακτινών Χ

Οι υπερήρωες αποτελούν συνήθως φανταστικούς χαρακτήρες των ταινιών και των κόμικς. Η επιθυμία για ικανότητες όπως το πέταγμα, ο τηλεμεταφορά ή η αόρατη υπόσταση παραμένει στη σφαίρα της φαντασίας.

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