Από 300 σε 2.000 βίσονες: Το πείραμα στην Οκλαχόμα που δίνει νέα ζωή στα αμερικανικά λιβάδια

Το 1993, 300 βίσονες έφτασαν σε μια έκταση της Οκλαχόμα, στις ΗΠΑ, με στόχο να συμβάλουν στην αποκατάσταση ενός από τα πιο απειλούμενα οικοσυστήματα του πλανήτη. Περισσότερες από τρεις δεκαετίες αργότερα, ο πληθυσμός τους έχει ξεπεράσει τα 2.000 ζώα, ενισχύοντας τις προσπάθειες προστασίας του φυσικού τοπίου.

Η πρωτοβουλία συνδέεται με το Joseph H. Williams Tallgrass Prairie Preserve, ένα εκτεταμένο φυσικό καταφύγιο κοντά στην πόλη Pawhuska, στην Οκλαχόμα. Η έκταση, περίπου 160 τετραγωνικών χιλιομέτρων, αποτελείται από λιβάδια με αυτοφυή βλάστηση, τα οποία διατηρούνται και διαμορφώνονται, μεταξύ άλλων, από τη βοσκή των βισόνων.

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