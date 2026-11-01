ΗΠΑ: Στα 19 του άνοιξε επιχείρηση με 3D εκτυπωτές και έφτασε σε ετήσια έσοδα 696.000 ευρώ

Στα 19 του χρόνια, ο Μάικ Σάτερλι έχει καταφέρει να μετατρέψει ένα εγχείρημα που ξεκίνησε στο υπόγειο των γονιών του σε μια επιχείρηση με ετήσια έσοδα εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων. Η εταιρεία του, CruiseCup, κατασκευάζει και πουλά ειδικές θήκες για κουτάκια ποτών, αξιοποιώντας την τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης.

Σύμφωνα με το CNBC Make It, η επιχείρηση κατέγραψε το 2025 ακαθάριστα έσοδα 808.000 δολαρίων, μέσω της ιστοσελίδας της και του TikTok Shop, ενώ πραγματοποίησε και επιπλέον πωλήσεις μέσω Amazon.

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