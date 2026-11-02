Βρετανός πρώην υπουργός μεταφορών πήρε πρόστιμο για χρήση κινητού ενώ οδηγούσε: «Έβλεπα τους χάρτες»

Πρόστιμο 430 λιρών και έξι βαθμούς ποινής στην άδεια οδήγησής του έλαβε ο Βρετανός βουλευτής και πρώην υπουργός Τζορτζ Φρίμαν, ο οποίος εντοπίστηκε να χρησιμοποιεί το κινητό του ενώ βρισκόταν στο τιμόνι.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από ποδηλάτη, ο οποίος τον είδε να κοιτάζει τη συσκευή κατά την οδήγηση και στη συνέχεια ενημέρωσε την αστυνομία. Ο Φρίμαν, που εκπροσωπεί την εκλογική περιφέρεια του Mid Norfolk από το 2010, παραδέχθηκε την ενοχή του την 1η Σεπτεμβρίου ενώπιον του δικαστηρίου Stratford Magistrates’ Court.

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