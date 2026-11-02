Βρετανός πρώην υπουργός μεταφορών πήρε πρόστιμο για χρήση κινητού ενώ οδηγούσε: «Έβλεπα τους χάρτες»
Πρόστιμο 430 λιρών και έξι βαθμούς ποινής στην άδειά του έλαβε ο Βρετανός βουλευτής Τζορτζ Φρίμαν, ο οποίος παραδέχθηκε ότι έλεγχε την εφαρμογή πλοήγησης Waze ενώ οδηγούσε
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Πρόστιμο 430 λιρών και έξι βαθμούς ποινής στην άδεια οδήγησής του έλαβε ο Βρετανός βουλευτής και πρώην υπουργός Τζορτζ Φρίμαν, ο οποίος εντοπίστηκε να χρησιμοποιεί το κινητό του ενώ βρισκόταν στο τιμόνι.
Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από ποδηλάτη, ο οποίος τον είδε να κοιτάζει τη συσκευή κατά την οδήγηση και στη συνέχεια ενημέρωσε την αστυνομία. Ο Φρίμαν, που εκπροσωπεί την εκλογική περιφέρεια του Mid Norfolk από το 2010, παραδέχθηκε την ενοχή του την 1η Σεπτεμβρίου ενώπιον του δικαστηρίου Stratford Magistrates’ Court.
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:51 ∙ WHAT THE FACT
Η τεχνητή νοημοσύνη μπήκε για πρώτη φορά στους 10 μεγαλύτερους φόβους των Αμερικανών
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Leapmotor: Ξεκίνησε η παραγωγή στην Ευρώπη
05:36 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ