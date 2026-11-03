Καστελλόριζο: Εξερεύνησαν μια σήραγγα και ανακάλυψαν ένα είδος άγνωστο στην επιστήμη

Snapshot Στην τεχνητή σήραγγα του όρους Βίγλα στο Καστελλόριζο ανακαλύφθηκε το νέο είδος γρύλου Dolichopoda balrogi, που δεν είχε καταγραφεί προηγουμένως.

Το Dolichopoda balrogi έχει προσαρμοσμένα μακριά και κυρτά πόδια για κίνηση σε σκοτεινά, υγρά υπόγεια περιβάλλοντα.

Το γένος Dolichopoda αριθμεί πλέον 68 είδη, με 51 από αυτά να συναντώνται στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας τη βιοποικιλότητα της χώρας στα υπόγεια οικοσυστήματα.

Τα εξειδικευμένα υπόγεια είδη είναι ευάλωτα σε περιβαλλοντικές αλλαγές και απαιτούν λεπτομερείς έρευνες και μέτρα προστασίας για τη διατήρησή τους.

Η ανακάλυψη δείχνει ότι νέα είδη μπορούν να βρεθούν και σε γνωστά ή ανθρώπινα διαμορφωμένα περιβάλλοντα, όχι μόνο σε απομακρυσμένες περιοχές. Snapshot powered by AI

Βαθιά μέσα σε μια τεχνητή σήραγγα στο ελληνικό νησί του Καστελλόριζου, επιστήμονες εντόπισαν ένα είδος που δεν είχε αναγνωριστεί ποτέ μέχρι σήμερα. Το ονόμασαν Dolichopoda balrogi, εμπνευσμένοι από τον φλεγόμενο Μπάλρογκ, το μυθικό τέρας από τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν. Το Καστελλόριζο είναι ένα μικρό νησί, με μήκος περίπου έξι χιλιόμετρα και πλάτος τρία χιλιόμετρα, στα νοτιοανατολικά της Ελλάδας.

Οι βιολόγοι παρακολουθούν εδώ και χρόνια το νησί, εξαιτίας της ασυνήθιστης ποικιλίας ασπόνδυλων οργανισμών που φιλοξενεί. Στο Καστελλόριζο συναντώνται σκορπιοί, ισόποδα, θαμνοακρίδες και σκαθάρια, μεταξύ άλλων ειδών. Θέλοντας να μελετήσουν καλύτερα αυτή την πανίδα, μια ομάδα ερευνητών αποφάσισε να εξερευνήσει το μοναδικό χερσαίο σπήλαιο του νησιού. Ωστόσο, διαπίστωσαν ότι δεν επρόκειτο για φυσικό σπήλαιο, ενώ αυτό που ανακάλυψαν στο εσωτερικό του τούς εξέπληξε.

Η απρόσμενη ανακάλυψη στα πρανή του όρους Βίγλα

Το σημείο που εξερεύνησαν οι επιστήμονες ήταν μια τεχνητή σήραγγα βάθους 25 μέτρων, στις πλαγιές του όρους Βίγλα. Καθώς προχωρούσαν στο εσωτερικό της, παρατήρησαν πολυάριθμες γρύλους να κινούνται πάνω στους τοίχους της σήραγγας. Τα έντομα έμοιαζαν να έχουν προσαρμοστεί απόλυτα στο σκοτεινό και υγρό περιβάλλον.

Προκειμένου να διαπιστώσουν αν τα συγκεκριμένα δείγματα ανήκαν σε κάποιο ήδη γνωστό είδος, οι ερευνητές εξέτασαν λεπτομερώς τα μορφολογικά χαρακτηριστικά τους και πραγματοποίησαν αναλύσεις DNA. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν ότι επρόκειτο για ένα είδος που δεν είχε καταγραφεί ποτέ προηγουμένως από την επιστήμη.

Ο γρύλος που πήρε το όνομά του από ένα μυθικό τέρας

Το D. balrogi έχει καφέ σώμα, ασυνήθιστα μακριά και κυρτά πόδια. Τα συγκεκριμένα άκρα επιτρέπουν στο έντομο να προσκολλάται με ασφάλεια σε κάθετες επιφάνειες και στην κάτω πλευρά προεξοχών, διευκολύνοντας την κίνησή του στους περιορισμένους χώρους του υπόγειου περιβάλλοντός του.

Τα χαρακτηριστικά του περιγράφονται σε επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Orthoptera Research.

Το νέο είδος ανήκει στο γένος Dolichopoda, το οποίο περιλαμβάνει γρύλους που ζουν σε σπήλαια και έχουν προσαρμοστεί ειδικά στις σκοτεινές και υγρές υπόγειες συνθήκες. Τα συγκεκριμένα έντομα απαντώνται σε περιοχές της νότιας Ευρώπης και της ανατολικής Μεσογείου.

Με τη νέα ανακάλυψη, το γένος αριθμεί πλέον 68 αναγνωρισμένα είδη, εκ των οποίων τα 51 συναντώνται στην Ελλάδα. Το στοιχείο αυτό αναδεικνύει τη σημασία της χώρας μας για τη μελέτη αυτών των εξειδικευμένων υπόγειων οργανισμών.

Η ονομασία του νέου είδους μπορεί να παραπέμπει σε ένα τρομακτικό τέρας. Ο φανταστικός Μπάλρογκ συνδέεται με τη φωτιά, το σκοτάδι και την καταστροφή, ωστόσο το πραγματικό έντομο είναι απολύτως ακίνδυνο. Αυτό που το κάνει ξεχωριστό είναι η ικανότητά του να επιβιώνει σε περιβάλλοντα όπου δεν φτάνει ποτέ το ηλιακό φως, εκεί όπου ελάχιστοι οργανισμοί μπορούν να αναπτυχθούν.

Τι ακολουθεί για τον σπάνιο γρύλο του Καστελλόριζου

Για τους ερευνητές, η ανακάλυψη αποτελεί μια ακόμη υπενθύμιση ότι νέα είδη δεν εντοπίζονται αποκλειστικά σε απομακρυσμένα τροπικά δάση ή στα ανεξερεύνητα βάθη των ωκεανών.

«Τα ευρήματα αυτά υπενθυμίζουν ότι οι ανακαλύψεις νέων ειδών δεν περιορίζονται σε απομακρυσμένα τροπικά δάση ή στα βάθη των ωκεανών. Ακόμη και γνώριμα τοπία και ανθρώπινες κατασκευές μπορούν να φιλοξενούν είδη που παρέμεναν μέχρι σήμερα απαρατήρητα», δήλωσε ο ερευνητής Κωνσταντίνος Καλαεντζής.

Τα ζώα που έχουν προσαρμοστεί στη ζωή μέσα σε σπήλαια, μεταξύ των οποίων και πολλοί γρύλοι του γένους Dolichopoda, συχνά περιορίζονται σε εξαιρετικά μικρές γεωγραφικές περιοχές. Ορισμένα είδη έχουν εντοπιστεί σε ένα και μόνο σπήλαιο ή σε ένα ενιαίο σύστημα υπόγειων διαδρομών.

Η εξάρτησή τους από τόσο συγκεκριμένες περιβαλλοντικές συνθήκες τα καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτα σε παρεμβάσεις. Αλλαγές στην υγρασία, τη θερμοκρασία ή τη φυσική διαμόρφωση του υπόγειου χώρου θα μπορούσαν να απειλήσουν πληθυσμούς που ενδεχομένως δεν έχουν τη δυνατότητα να επιβιώσουν σε κάποιο άλλο περιβάλλον.

Για τον λόγο αυτό, η επιστημονική ομάδα θεωρεί απαραίτητη τη συνέχιση των ερευνών, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το D. balrogi υπάρχει και σε άλλα σημεία του Καστελλόριζου ή αν περιορίζεται αποκλειστικά στη σήραγγα όπου εντοπίστηκε.

Όπως επισημαίνουν οι συγγραφείς της μελέτης, «θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μια πιο λεπτομερής και εξειδικευμένη έρευνα στα σπήλαια του νησιού». Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι θα ήταν χρήσιμο να εξεταστούν πιθανά μέτρα διαχείρισης και προστασίας, ώστε να διασφαλιστεί η διατήρηση του συγκεκριμένου πληθυσμού.

Όπως αναφέρει το Futura, μια συνηθισμένη τεχνητή σήραγγα σε ένα μικρό νησί της Μεσογείου αποδείχθηκε τελικά το καταφύγιο ενός είδους που μέχρι πρότινος παρέμενε άγνωστο στην επιστήμη.