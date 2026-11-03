Κινέζος μπήκε στα ρεκόρ Guiness για τη μεγαλύτερη απόσταση που διανύθηκε με μοτοσικλέτα στο νερό

Ο Zhang Xue, ιδρυτής της εταιρείας ZXMOTO, κατέρριψε επίσημα το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness στις 25 Οκτωβρίου 2026, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή θαλάσσια διαδρομή στην αυτόνομη περιοχή Μαγιάνγκ Μιάο της επαρχίας Χουνάν. Με την επίδοση των 40,74 χιλιομέτρων, ο Κινέζος κατασκευαστής συνέτριψε το προηγούμενο ρεκόρ, το οποίο ανερχόταν σε περίπου 31,8 χιλιόμετρα.

Για την επίτευξη του στόχου, η τεχνική ομάδα της εταιρείας βασίστηκε στο μοντέλο ZXMOTO MX450, εφαρμόζοντας προηγμένες αρχές υδροδυναμικής μηχανικής. Στο μπροστινό μέρος προσαρμόστηκε ένα ειδικό πέδιλο (σκι) για τη διεύθυνση του οχήματος στην επιφάνεια του νερού, ενώ προστέθηκε σύστημα υδροδυναμικής ώθησης και αυξήθηκε η χωρητικότητα του ρεζερβουάρ καυσίμου. Επιπλέον, χρειάστηκαν πέντε μήνες δοκιμών για τον σχεδιασμό συμπληρωματικών δομών πλευστότητας και την πλήρη αδιαβροχοποίηση του κινητήρα.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta