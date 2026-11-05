Ο Αϊνστάιν δικαιώνεται ξανά: Τα νετρίνα της Μεσογείου επιβεβαιώνουν τη θεωρία της σχετικότητας

«Δεν γνωρίζουμε ακόμη αν ο χωροχρόνος είναι συνεχής ή διακριτός»

Δημήτρης Δρίζος

Ο Αϊνστάιν δικαιώνεται ξανά: Τα νετρίνα της Μεσογείου επιβεβαιώνουν τη θεωρία της σχετικότητας
WHAT THE FACT
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • άλυση 5.828 ατμοσφαιρικών νετρίνων από το τηλεσκόπιο KM3NeT/ORCA δεν έδειξε παραβίαση της αναλλοιότητας Λόρεντς.
  • Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο Journal of Cosmology and Astroparticle Physics και έθεσε νέα πειραματικά όρια στις αποκλίσεις από τους νόμους της φυσικής.
  • Τα νετρίνα χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνα λόγω της ευαισθησίας τους και της δυνατότητας ταλάντωσης μεταξύ τύπων κατά τη διέλευσή τους μέσω της Γης.
  • Τα αποτελέσματα είναι ανταγωνιστικά με άλλα πειράματα, όπως τα IceCube και Super-Kamiokande, παρά τη μερική κατασκευή του ανιχνευτή ORCA.
  • Μελλοντικές έρευνες θα αξιοποιήσουν την επέκταση του ORCA και το τηλεσκόπιο KM3NeT/ARCA για την παρατήρηση νετρίνων υψηλής ενέργειας.
Snapshot powered by AI

Οι νόμοι του Αϊνστάιν επιβεβαιώνονται και από τα νετρίνα που παρατηρήθηκαν στα βάθη της Μεσογείου. Αναλύοντας 5.828 υποψήφια συμβάντα ατμοσφαιρικών νετρίνων, τα οποία καταγράφηκαν από το υποθαλάσσιο τηλεσκόπιο KM3NeT/ORCA, διεθνής ομάδα ερευνητών δεν εντόπισε ενδείξεις παραβίασης της αναλλοιότητας Λόρεντς, μιας από τις θεμελιώδεις αρχές της θεωρίας της σχετικότητας.

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Cosmology and Astroparticle Physics (JCAP) και συνυπογράφεται, μεταξύ άλλων, από την Άλμπα Ντόμι και τον Λούκας Χένιγκ του Κέντρου Αστροφυσικής Σωματιδίων του Έρλανγκεν στη Γερμανία, θέτει νέα πειραματικά όρια στις πιθανές αποκλίσεις από τους γνωστούς νόμους της φυσικής.

Η αναλλοιότητα Λόρεντς προβλέπει ότι οι νόμοι της φυσικής διατηρούν την ίδια μορφή για παρατηρητές που κινούνται ο ένας σε σχέση με τον άλλο με σταθερή ταχύτητα. Ωστόσο, ορισμένες θεωρίες κβαντικής βαρύτητας, οι οποίες επιχειρούν να συμφιλιώσουν τη θεωρία της σχετικότητας με την κβαντική μηχανική, προβλέπουν ότι αυτή η αρχή ενδέχεται να παραβιάζεται.

«Δεν γνωρίζουμε ακόμη αν ο χωροχρόνος είναι συνεχής ή διακριτός», εξήγησε η Ντόμι. «Η αναζήτηση παραβιάσεων της αναλλοιότητας Λόρεντς αποτελεί έναν τρόπο διερεύνησης αυτής της πιθανότητας».

Η μελέτη

Τα νετρίνα αποτελούν ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο εργαλείο για τέτοιου είδους έρευνες, καθώς μπορούν να διαπεράσουν τη Γη και να μετατραπούν από έναν τύπο σε άλλον κατά τη διάρκεια της διαδρομής τους, μέσω του φαινομένου των ταλαντώσεων.

Οι ερευνητές εξέτασαν 1,4 χρόνια παρατηρήσεων που συγκεντρώθηκαν από τους πρώτους έξι ανιχνευτές του ORCA, οι οποίοι βρίσκονται σε βάθος περίπου 2.450 μέτρων, ανοιχτά των ακτών της Τουλόν στη Γαλλία. Στη συνέχεια, συνέκριναν τις ενέργειες των νετρίνων και τις κατευθύνσεις από τις οποίες έφταναν με τις αντίστοιχες θεωρητικές προβλέψεις.

Παρότι δεν εντοπίστηκαν ανωμαλίες, η ανάλυση κατέγραψε για πρώτη φορά άμεσα όρια σε ορισμένες πιθανές επιδράσεις που σχετίζονται με τις ταλαντώσεις μεταξύ νετρίνων μιονίου και ταυ.

Τα αποτελέσματα είναι ανταγωνιστικά σε σχέση με εκείνα άλλων πειραμάτων, όπως τα IceCube και Super-Kamiokande, παρόλο που ο ανιχνευτής βρισκόταν ακόμη σε φάση μερικής κατασκευής.

«Με περισσότερα δεδομένα και την επέκταση του ανιχνευτή, θα μπορέσουμε να αναζητήσουμε ακόμη μικρότερες επιδράσεις», δήλωσε ο Χένιγκ.

Οι μελλοντικές έρευνες ενδέχεται να περιλαμβάνουν και το KM3NeT/ARCA, το οποίο είναι εγκατεστημένο σε βάθος περίπου 3.500 μέτρων, ανοιχτά των ακτών της Σικελίας, και έχει σχεδιαστεί για την παρατήρηση κοσμικών νετρίνων πολύ υψηλής ενέργειας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Περισσότερα από 207 κιλά κάνναβης εντοπίστηκαν σε φορτίο στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

08:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου - Πού θα βρέξει σήμερα

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Η στιγμή που 26χρονη στη Βραζιλία πέφτει από παράθυρο του 7ου ορόφου

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Lada Niva Marsh: Πωλείται το ρωσικό 4x4 με τους τεράστιους τροχούς

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (5/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:48ΥΓΕΙΑ

Τι κάνετε στην αρτηριακή σας πίεση όταν πίνετε καφέ πριν από νερό το πρωί

07:44ΚΟΣΜΟΣ

«Remember, remember, the 5th of November»: Η Συνωμοσία της Πυρίτιδας και η ταινία «V for Vendetta»

07:38ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Ιπτάμενη κουβέρτα»: Η στρατιωτική τεχνολογία για απόκρυψη από τον εχθρό στα... καλύτερά της

07:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Περιοδεία Μεσσηνία: Ο Μητσοτάκης αλλάζει γήπεδο – Από την εσωκομματική συζήτηση στην πολιτική της καθημερινότητας

07:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σούπερ Μάρκετ: Συνεχίζεται η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με 994 κωδικούς - Πότε ανακοινώνονται οι εκπτώσεις σε εορταστικά προϊόντα

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 3 δισ. τα συνολικά πονταρίσματα σε online στοίχημα και casino στην Ελλάδα: Πώς επηρεάζει η είσοδος της Superbet την αγορά

07:28ΜΑΝΤΕΙΟ

Αναζωπύρωση της αριστεράς βλέπει το κίνημα, η Ντόρα δίνει «γραμμή», ενώ ψάχνει πάνελ για το βιβλίο

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσίπρας, το Παρίσι και το μυστήριο γύρω από το πρόγραμμα

07:21ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Σομαλία: Έλικας αεροσκάφους διαμέλισε άνδρα στο αερόδρομιο του Μογκαντίσου

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνιος Αθήνας 2026: Από σήμερα οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν, πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς και με τι καιρό θα τρέξουν οι δρομείς

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικές εκλογές 2026: Νικητές και ηττημένοι του επιχειρηματικού κόσμου

07:06ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τα ψυγεία ήταν μόνον η αρχή: Οι μικροσυσκευές κάθε είδους στο στόχαστρο των χακερς - Ειδικός εξηγεί στο Newsbomb

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (5/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:01ΚΑΙΡΟΣ

O καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά - Πέφτει η θερμοκρασία αλλά με λίγες βροχές

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με ΜΚΟ: «Ψάρευαν» γονείς άρρωστων παιδιών στα νοσοκομεία - «Να βρεις ένα τηλέφωνο που να μην το έχεις ξαναχρησιμοποιήσει»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:09ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικές σκηνές στην κηδεία της Ciara Mageaan - Συντετριμμένος ο σύζυγός της κουβαλάει το φέρετρό της, λίγες εβδομάδες μετά τον γάμο τους

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Η στιγμή που 26χρονη στη Βραζιλία πέφτει από παράθυρο του 7ου ορόφου

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:06ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τα ψυγεία ήταν μόνον η αρχή: Οι μικροσυσκευές κάθε είδους στο στόχαστρο των χακερς - Ειδικός εξηγεί στο Newsbomb

07:48ΥΓΕΙΑ

Τι κάνετε στην αρτηριακή σας πίεση όταν πίνετε καφέ πριν από νερό το πρωί

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνιος Αθήνας 2026: Από σήμερα οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν, πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς και με τι καιρό θα τρέξουν οι δρομείς

06:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ Σόφιας: Με φόντο το απόλυτο το «τριφύλλι» - Η ώρα και το κανάλι

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται 24άρια - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

10:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Και ξαφνικά... θερμή εισβολή - Συμφωνία GFS, ECMWF, GEFS, GDPS για απότομη άνοδο στην Ελλάδα

23:32ΚΟΣΜΟΣ

Η Αίγυπτος επιβεβαιώνει την απόρριψη του τουρκολιβυκού μνημονίου - «Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα»

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με ΜΚΟ: «Ψάρευαν» γονείς άρρωστων παιδιών στα νοσοκομεία - «Να βρεις ένα τηλέφωνο που να μην το έχεις ξαναχρησιμοποιήσει»

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (5/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο «Ελ. Βενιζέλος» - Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για ένδειξη βλάβης σε αεροσκάφος

17:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Ανατροπή στο Ελεγκτικό για ΕΑΣ και αναδρομικά - Τι εισηγείται ο γενικός επίτροπος

05:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με περισσότερο ήλιο, ενισχυμένους βοριάδες και πτώση της θερμοκρασίας η Πέμπτη

07:21ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Σομαλία: Έλικας αεροσκάφους διαμέλισε άνδρα στο αερόδρομιο του Μογκαντίσου

09:48ΕΛΛΑΔΑ

Κυβερνοεπιθέσεις σε ψυγεία: Πώς οι χάκερ αλλοιώνουν τρόφιμα από απόσταση - Πώς να προστατευτείτε - Ειδικός εξηγεί στο Newsbomb.gr

20:18ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με ΜΚΟ: «Βάλτε τα λεφτά να τελειώνουμε» - Θρασύς ο Φιρινίδης σε ηχητικό ντοκουμέντο

19:47TRAVEL

Ισραήλ: Ανοίγει ξανά το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου του Χοζοβίτου μετά από τρία χρόνια

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (5/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ