Ηφαίστειο κατέρρευσε πριν από 7.700 χρόνια και στη θέση του δημιουργήθηκε η βαθύτερη λίμνη των ΗΠΑ

Η Crater Lake βρίσκεται στην πολιτεία του Όρεγκον, στις δυτικές ΗΠΑ, και δημιουργήθηκε πριν από περίπου 7.700 χρόνια, ύστερα από μία από τις μεγαλύτερες ηφαιστειακές εκρήξεις της περιοχής. Τότε, το όρος Μαζάμα (Mount Mazama), που ανήκει στην οροσειρά των Καταρρακτών (Cascade Range), υπέστη μια εξαιρετικά ισχυρή έκρηξη. Η απομάκρυνση τεράστιων ποσοτήτων μάγματος από το υπέδαφος αποδυνάμωσε τη δομή του ηφαιστείου, με αποτέλεσμα η κορυφή του να καταρρεύσει προς το εσωτερικό.

Έτσι δημιουργήθηκε μια τεράστια ηφαιστειακή κοιλότητα, γνωστή ως καλδέρα, η οποία είχε διάμετρο περίπου 8 έως 10 χιλιόμετρα. Σταδιακά, η βροχή και το λιωμένο χιόνι γέμισαν τη λεκάνη, σχηματίζοντας τη λίμνη που γνωρίζουμε σήμερα. Με μέγιστο βάθος περίπου 594 μέτρα, η Crater Lake είναι η βαθύτερη λίμνη των Ηνωμένων Πολιτειών.

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