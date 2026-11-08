Πατέρας αγόρασε μετοχές της Microsoft για τον γιο του το 1992, αλλά τις ξέχασε

Ορισμένες επιχειρηματικές κινήσεις αποκτούν απρόσμενα μεγάλη αξία με την πάροδο των ετών. Στις αρχές της δεκαετίας του '90, την εποχή που ο τεχνολογικός κόσμος υποδεχόταν τα Windows 3.1, ένας πατέρας αποφάσισε να διαθέσει 1.200 δολάρια για την αγορά μετοχών της Microsoft στο όνομα του γιου του.

Όλο αυτό, που ξεκίνησε ως μια απλή και συμβολική κίνηση, εξελίχθηκε σε επενδυτικό θρίαμβο, ο οποίος όμως ήρθε στο φως μετά από τρεις δεκαετίες.

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